Ça commence aujourd’hui du 27 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 27 avril 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 27 avril 2026 à 13h55 « De famille XXL… à couple en tête à tête ! » (rediffusion)

Dans ce numéro inédit, Faustine Bollaert accueille des invités au parcours de vie hors du commun, réunis autour du thème : « De famille XXL… à couple en tête à tête ! ». Pendant des années, ils ont consacré leur quotidien à élever une famille nombreuse, entre rires, organisation millimétrée et moments parfois chaotiques. Mais aujourd’hui, les enfants ont grandi et quitté le nid, laissant place à un tout nouveau chapitre.

Comment se retrouver à deux après tant d’années dédiées à la parentalité ? Comment réapprendre à vivre en couple, redécouvrir l’autre… et parfois même se redécouvrir soi-même ? Entre nostalgie, liberté retrouvée et nouveaux projets, ces témoignages sincères et touchants mettent en lumière les bouleversements — mais aussi les belles surprises — de cette transition de vie.



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Un moment d’émotion, de partage et d’authenticité, où chacun pourra se reconnaître dans ces histoires de famille et d’amour qui évoluent avec le temps.

Et à 15h : « Elles vivaient à la rue quand elles se sont retrouvées enceintes » (rediffusion)

Faustine Bollaert propose un numéro consacré à deux parcours de vie marquants, ceux de femmes qui traversaient une grande précarité lorsqu’elles ont appris leur grossesse.

Manon raconte comment, très jeune, elle s’est retrouvée en situation difficile après avoir fait des choix de vie compliqués. Quelques années plus tard, la naissance prématurée de son enfant, puis une séparation temporaire, ont été pour elle un véritable tournant qui l’a aidée à se reconstruire.

De son côté, Jessica évoque une adolescence mouvementée et une relation qui l’a entraînée dans une période instable. L’annonce de sa grossesse a agi comme un déclic, la poussant à reprendre sa vie en main pour offrir un avenir plus serein à son enfant.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.