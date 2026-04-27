Tout le monde veut prendre sa place : Vincent se rapproche du record, dépassera-t-il Marie-Christine ? (27 avril 2026)

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Encore une victoire de Vincent ce lundi midi pour bien commencer la semaine dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion se rapproche à grands pas du record de victoires détenu par Marie-Christine depuis 2018 !











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Avec les 13 points de son adversaire, c’est donc 1300 euros supplémentaires dans la cagnotte de Vincent aujourd’hui. Ses gains grimpent au total de 242 900 euros.

Vincent est aujourd’hui à 21 victoires de prendre la première place à Marie-Christine à la tête du classement des champions.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 194 victoires, 242.900 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 27 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce lundi 27 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv