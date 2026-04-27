« Michael Jackson, l’envers d’une légende » : votre documentaire inédit ce soir sur France 4 (27 avril 2026)



Publicité





« Michael Jackson, l’envers d’une légende » au programme TV du lundi 27 avril 2026 – Ce lundi soir à la télé, France 4 diffuse le documentaire inédit « Michael Jackson, l’envers d’une légende ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« Michael Jackson, l’envers d’une légende » : présentation

De l’enfant prodige à l’icône mondiale, cette série retrace le parcours hors norme de Michael Jackson, entre génie, succès et zones d’ombre. Diffusée à l’occasion du biopic qui lui est consacré, elle propose un regard inédit sur l’ascension et la chute du « Roi de la pop ».

Révélé avec les Jackson Five puis sacré avec Thriller, l’album le plus vendu de tous les temps, Michael Jackson connaît une gloire planétaire avant que scandales, accusations et isolement ne ternissent son image jusqu’à sa mort en 2009.



Publicité





À travers des archives rares et des témoignages, la série déconstruit le mythe pour révéler un homme complexe, façonné puis fragilisé par l’industrie du divertissement.

Épisode 1 – L’enfant prodige : de ses débuts sous pression à l’explosion de Thriller, en passant par sa rencontre avec Quincy Jones, Michael Jackson devient une star mondiale, mais s’isole peu à peu et voit naître les premières controverses.

Épisode 2 – Entre ombre et lumière : au sommet de sa carrière, les accusations de 1993 déclenchent scandales et procédures, fragilisant durablement sa réputation malgré ses tentatives de retour.

Épisode 3 – L’héritage en question : du procès à son déclin, jusqu’à sa mort en 2009, cet épisode explore une fin de vie marquée par les polémiques et un héritage toujours débattu.