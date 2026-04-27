« L’été 36 » : lancement de la série évènement avec Julie De Bona et Sofia Essaïdi le 18 mai

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TF1 s’apprête à lancer un nouvel événement de fiction qui devrait marquer le printemps. La chaîne diffusera, le lundi 18 mai à 21h10, la série inédite L’été 36, portée par un casting prestigieux et une intrigue mêlant fresque historique et enquête captivante.











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Dans cette fiction ambitieuse, les téléspectateurs seront plongés au cœur de l’été 1936, à Nice, à une époque charnière marquée par l’instauration des premiers congés payés. Ce bouleversement social inédit voit alors affluer sur la Côte d’Azur une nouvelle population de vacanciers issus de milieux plus modestes, bousculant les habitudes d’une bourgeoisie installée et attachée à ses privilèges.

C’est dans ce contexte de tensions sociales et de cohabitation forcée que se noue l’intrigue principale. Quatre femmes, issues d’univers radicalement différents, vont se retrouver liées malgré elles à un meurtre commis dans le très chic hôtel Riviera. Un crime mystérieux qui va profondément transformer leur existence, tant sur le plan familial que sentimental et professionnel.



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Pour incarner cette galerie de personnages, TF1 a réuni une distribution de premier plan : Julie De Bona, Sofia Essaïdi, Nolwenn Leroy, Constance Gay, Miou-Miou, François-Xavier Demaison, Pascal Elbé, Sam Karmann, Simon Ehrlacher, Assaad Bouab, Arnaud Binard, Clément Aubert, Camille Japy, Constance Dollé, Antoine Simony, Victoria Eber et Patrick Ridremont.

Entre drame historique, portraits de femmes et suspense policier, L’été 36 s’annonce comme une grande saga populaire, portée par des thématiques universelles et une reconstitution soignée d’une période charnière de l’histoire sociale française.

Rendez-vous le lundi 18 mai à 21h10 sur TF1 pour découvrir ce nouveau rendez-vous de fiction.