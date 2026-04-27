Plus belle la vie spoiler : l’heure du verdict, Idriss découvre la vérité sur Simon ! (28 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 28 avril 2026 – Apolline va piéger Simon demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 28 avril 2026, elle va lui donner rendez-vous et faire mine de lui montrer qu’elle ne cherche pas à le piéger en lui donnant son téléphone portable…











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Sauf qu’il s’agit d’une stratégie pour récupérer son adn ! Grâce à Apolline, Idriss découvre la véritable identité de Simon Dutoit, qui en réalité s’appelle Simon Delande. Il s’agit d’un ancien flic devenu chef de la sécurité d’un laboratoire pharmaceutique, celui pour lequel Diane Gallieni fait ses essais sur des patients sans leur accord ! Idriss reçoit un rapport de la PTS et annonce à Jean-Paul qu’ils tiennent quelque chose pour le faire tomber pour le meurtre de Fabrice…

De son côté, le président de la cour d’assise réunit le jury pour les délibérations et le vote. Les délibérations sont tendues, Baptiste s’oppose à Dupuis. Si Baptiste pense que Félix est innocent, Dupuis le condamne fermement et veut aller vite. Baptiste n’est pas d’accord et le fait savoir. Au bout de plusieurs heures, durant lesquelles Félix stresse et avoue à Ulysse être terrifié, il est l’heure pour les jurés de voter. A bulletin secret, ils doivent répondre à la question : l’accusé est-il coupable ? Une fois qu’ils auront l’unanimité et si Félix est reconnu coupable, ils devront se prononcer sur la préméditation et la peine.



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Ulysse reçoit un message… Il annonce à Félix que le verdict a été rendu. Ils vont aller en salle d’audience pour le découvrir !