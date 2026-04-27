Quotidien du 27 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 27 avril 2026, les invités – Les téléspectateurs de « Quotidien » vont devoir patienter quelques jours avant de retrouver des inédits. En effet, le talk-show animé par Yann Barthès passe en mode best-of toute cette semaine.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 27 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Capture TMC


Publicité

Après plusieurs mois à l’antenne sans interruption, l’animateur et toute son équipe s’accordent une courte pause bien méritée. À cette occasion, l’émission proposera chaque soir une sélection des meilleurs moments récents : interviews marquantes, séquences humoristiques et décryptages qui ont fait le succès du programme.

Une parenthèse qui permettra aux fidèles de (re)découvrir les temps forts de la saison, en attendant le retour des équipes en plateau.
Yann Barthès et ses chroniqueurs seront de retour dès le lundi 4 mai avec des émissions inédites, prêts à reprendre le fil de l’actualité et à retrouver leur public en access prime time sur TMC.


Publicité

A LIRE AUSSI
The Power du 27 avril 2026 : Jordan va-t-il démasquer Julien ? (résumé, spoiler + replay épisode 30)
The Power du 27 avril 2026 : Benoit va-t-il démasquer Julien ? (résumé, spoiler + replay épisode 30)
C à vous du 27 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 27 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
« Michael Jackson, l’envers d’une légende » : votre documentaire inédit ce soir sur France 4 (27 avril 2026)
« Michael Jackson, l'envers d'une légende » : votre documentaire inédit ce soir sur France 4 (27 avril 2026)
20h30 le dimanche du 26 avril 2026 : les invités de Laurent Delahousse
20h30 le dimanche du 26 avril 2026 : les invités de Laurent Delahousse


Publicité


Retour en haut