Quotidien du 27 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 27 avril 2026, les invités – Les téléspectateurs de « Quotidien » vont devoir patienter quelques jours avant de retrouver des inédits. En effet, le talk-show animé par Yann Barthès passe en mode best-of toute cette semaine.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







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Après plusieurs mois à l’antenne sans interruption, l’animateur et toute son équipe s’accordent une courte pause bien méritée. À cette occasion, l’émission proposera chaque soir une sélection des meilleurs moments récents : interviews marquantes, séquences humoristiques et décryptages qui ont fait le succès du programme.

Une parenthèse qui permettra aux fidèles de (re)découvrir les temps forts de la saison, en attendant le retour des équipes en plateau.

Yann Barthès et ses chroniqueurs seront de retour dès le lundi 4 mai avec des émissions inédites, prêts à reprendre le fil de l’actualité et à retrouver leur public en access prime time sur TMC.



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