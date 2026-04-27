Ici Tout Commence spoiler : Noé est-il Simon Teyssier ? Réponse ! (28 avril)

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Ici tout commence spoiler – Noé est-il Simon Teyssier dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans le prochain épisode, du mardi 28 avril, Constance est convaincue que Noé est leur fils mais Emmanuel refuse d’y croire.











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Alerté par Charlène, Emmanuel retrouve Constance. Il est convaincu que Noé n’est pas Simon, il pense qu’il s’agit de manipulations de Lucile Castelmont. Mais Constance n’en démord pas, elle est prête à aller voir Noé à Paris pour lui parler.

De son côté, Emmanuel confronte Lucile. Il lui parle de la mort de leur fils, Simon, et lui reproche de faire croire à Constance qu’il est encore vivant. Lucile ne comprend rien et assure ne pas avoir trafiqué le test adn. Emmanuel menace de s’en prendre à Ferdinand, Lucile va donc dire à Constance qu’elle a menti et fait un faux test adn… Mais Constance ne la croit pas.

Charlène décide de contacter Noé : sa mère a besoin de réponses. Il réapparait et accepte de parler avec les Teyssier. Face à Emmanuel, Constance et Charlène, Noé dit tout ce qu’il sait. Il assure qu’il ne connait pas Lucile. Il y a 2 ans, sa mère est tombée gravement malade, il était son seul enfant et il a eu besoin d’une greffe de moelle osseuse. Il a découvert qu’elle l’avait adopté… Elle est morte en ayant jamais voulu lui dire qui étaient ses parents. Il a mis son adn sur un site en ligne et il a matché avec Emmanuel !



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Noé avoue ne pas avoir rencontré Charlène par hasard. Et il parle de sa mère qui travaillait comme obstétricienne à la clinique Saint Roc, où Constance a accouché. C’est elle qui a annoncé aux Teyssier que leur bébé était mort ! Ils comprennent qu’elle leur a volé leur bébé, Simon. Noé est donc bien Simon, Constance est bouleversée !

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