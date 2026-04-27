Demain Nous Appartient spoiler : Soraya et Leïla sous le choc face à Noor qui... (28 avril 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Comment Noor et Soraya vont-elles réagir suite aux révélations de leur mère dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Demain, dans l’épisode du mardi 28 avril, Leïla leur explique tout.











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Elle leur dit s’être faite passer pour morte pour les protéger. Si Soraya semble comprendre, c’est plus compliqué pour Noor. Elle essaie de faire comprendre à sa mère ce qu’elles ont vécu en la croyant morte. Elle lui reproche de ne jamais leur avoir donné signe de vie en 5 ans. Leïla assure qu’elle ne pouvait pas mais Noor, totalement bouleversée et choquée, préfère s’en aller…

Leïla s’en veut d’avoir blessé Noor mais Soraya lui dit que c’est le plus beau jour de sa vie ! Elle la prend dans ses bras et lui dit que ça va aller.

Le lendemain, Soraya se confie à Samuel, Victoire, et Ellie. Soraya explique n’avoir aucune nouvelle de sa soeur avant de remercier Ellie d’avoir su convaincre Leïla. De son côté, Noor est avec Romain et Judith. Elle est sous le choc et avoue qu’elle en veut à leur mère. Romain et Judth tentent de défendre Leïla même s’ils comprennent que c’est hyper violent. Noor a l’impression qu’elle les a abandonnées.



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Samuel soutient Leïla, qui s’inquiète à l’idée que Noor ne lui pardonnera jamais. Il est tente de la rassurer, convaincu que Noor a juste besoin de temps pour encaisser. Et elle lui confie avoir rencontré quelqu’un…

Face à Soraya, Noor a des mots très durs envers Leïla… Soraya est sous le choc. Plus tard, seule à l’hôpital, Noor craque et s’effondre…

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.