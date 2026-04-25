The Voice du 25 avril 2026 : retour de Zazie pour les dernières auditions ce soir (extrait vidéo prime 8)

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The Voice du 25 avril 2026 extrait vidéo – Place à la huitième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc – terminent la formation de leurs équipes avec les toutes dernières auditions à l’aveugle.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







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The Voice du 25 avril 2026, extrait vidéo

Ce samedi soir sur TF1, pour les dernières auditions à l’aveugle, Zazie vient rejoindre Florent Pagny pour l’épauler ! Et Nikos Aliagas va se mettre dans la peau d’un candidat.

À découvrir ce soir : Angelo a décidé de reprendre « Can’t Help Falling in Love with You » d’Elvis Presley. Partagé entre deux univers, il mène une double vie entre l’hôpital, un environnement aussi exigeant qu’humain, et la musique, qui représente pour lui un véritable refuge. Infirmier le jour, il se libère le soir à travers ses compositions, un moyen d’évacuer les émotions accumulées auprès de ses patients.



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Après quatre tentatives sans succès à The Voice, Angelo revient aujourd’hui profondément transformé, aussi bien physiquement — avec 20 kilos en moins — que vocalement. Désormais fiancé à Dorian et soutenu par sa meilleure amie Mia, il se sent enfin légitime et prêt à s’affirmer pleinement. Doté d’une tessiture impressionnante de quatre octaves, il propose une interprétation « pop lyrique et angélique » du titre d’Elvis Presley, avec l’espoir de faire de la musique son unique métier.

Les coachs seront-ils séduits par cette nouvelle prestation ?

Retrouvez la prestation de Natacha en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

The Voice 2026, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Plus de 70 % des chansons interprétées cette saison n’avaient encore jamais résonné sur la scène de The Voice. Les talents explorent ainsi des univers musicaux variés et proposent des reprises personnelles qui mettent en avant leur identité artistique.

La compétition se renouvelle également grâce à des règles repensées et à des surprises inédites : chaque coach dispose désormais d’une Arme Secrète, un joker exclusif gardé secret vis-à-vis des autres, capable de bouleverser le déroulement des Auditions à l’Aveugle. Parmi ces atouts figure le « Boomerang », qui permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son auteur afin de pouvoir se retourner.

Les coachs conservent par ailleurs leurs deux Blocks ainsi que le pouvoir de la Seconde Chance, renforçant encore la dimension stratégique du jeu.

The Voice 2026, ça continue ce samedi 18 avril 2026 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.