« Meurtres en Arbois » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (25 avril)

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« Meurtres en Arbois » au programme TV du samedi 25 avril 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 reediffuse le téléfilm « Meurtres en Arbois », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Sophie de Fürst, Samir Boitard, ou encore Lionnel Astier.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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« Meurtres en Arbois » : l’histoire

Qui pouvait bien en vouloir à Adrien Bailly, biologiste reconnu aujourd’hui à la retraite, au point de l’assassiner puis d’abandonner son corps au musée Louis-Pasteur d’Arbois ? L’affaire prend une tournure encore plus inquiétante lorsque l’on découvre que la victime a été tuée par une injection de rage.

Pour démêler cette énigme, le capitaine de gendarmerie Hugo Villermoz, de retour dans sa région natale après la mort de son épouse, s’associe à Julie Dorléac, nouvelle procureure tout juste arrivée à Dijon. Mais est-elle réellement là uniquement pour élucider ce meurtre ? Étrangement, elle semble posséder un dossier personnel sur le capitaine…



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Casting : interprètes et personnages

Avec Sophie de Fürst (Julie), Samir Boitard (Hugo), Lionnel Astier (Robert), Lucie Fagedet (Marion), Clément Aubert (Benjamin), Charlotte des Georges (Laure), César Meric (Jérôme), Charlotte Gaccio (Agathe), Arnaud Maillard (Nicolas), Marc Bodnar (Galaradon)