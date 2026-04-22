Un Si Grand Soleil du 23 avril : qui a tué Henri ? La police découvre... (résumé épisode 1907 en avance)

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Un si grand soleil du 23 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1907 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 23 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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La police est chez les Beaulieu. Thierry interroge Jeanne, qui explique qu’elle était partie au pressing chercher son chemisier. Quand elle est rentrée, la porte était entrouverte. En entrant, elle a découvert Henri étendu au sol.

Emma n’arrive pas à dormir, ça frappe à la porte. C’est Nathalie ! Elle est mal, elle dit qu’elle avait besoin d’être seule. Elle dit qu’elle était dehors, elle a pris l’air. Emma demande si elle est allée chez les Beaulieu. Nathalie dit qu’elle ne veut plus jamais entendre parler d’eux, Henri l’a traitée comme dans la merde ! Emma est désolée. Déprimée, Nathalie lui dit qu’elle dérange partout où elle va. Emma lui assure qu’elle est là.



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En prison, Emma rend visite à une détenue. La femme lui demande ce qu’elle fait là, Eve dit qu’elle aime se sentir utile. Eve finit par avouer qu’elle a connu quelqu’un qui était en prison et elle sait ce qu’est la solitude. La détenue lui parle de son fils de 4 ans, ne pas le voir est très dur pour elle.

Alex et Thierry font le point, la PTS a fini chez les Beaulieu. Thierry dit à Alex qu’il faut se méfier d’elle et de ce qu’elle raconte, elle le balade depuis le début. Thierry veut convoquer Dimitri, il a un passif avec les Beaulieu et veut savoir ce qu’il faisait au moment du crime. Il raconte toute l’histoire à Alex. Thierry pense que Dimitri a voulu se venger.

Charles reçoit un appel d’Eve, elle lui propose de venir dîner ce soir mais il décline. Elle insiste, elle a besoin de pouvoir parler d’Eliott… Il finit par accepter pour le lendemain soir. Flore remarque qu’il n’a pas l’air bien.

A l’hôpital, Alain demande à Jeanne ce qu’elle fait là. Elle lui annonce la mort d’Henri. Elle lui dit que la police a ouvert une enquête. Alain insiste pour qu’elle vienne manger à la maison ce soir, avec Elisabeth. Elle dit qu’elle doit rentrer, elle a plein de choses à faire, mais accepte pour le lendemain.

Flore demande à Charles si ça va aller, il dit qu’il n’a pas mangé ce matin. Elle l’interroge sur le coup de téléphone, il change de sujet. Il finit par confier avoir perdu un ami récemment et avoir du mal à s’en remettre… Elle lui prend la main et l’emmène à l’intérieur. Plus tard, Ludo regarde Flore et lui dit qu’elle s’est tapée le véto. Il dit que Charles ne peut pas s’empêcher de se taper toutes ses ex.

Pendant ce temps là, Manu appelle Eve. Il lui annonce que la date du procès de Nathalie Gimenez a été fixée. C’est dans un mois, il lui dit qu’il sera là. Eve dit que ça va aller, elle se sent prête.

Au commissariat, Thierry interroge Dimitri. Pendant ce temps là, Alain rentre et annonce à Elisabeth la mort d’Henri. Elle est sous le choc. Mais quand Alain dit l’avoir invitée à dîner demain soir, Elisabeth dit que ce n’était pas la peine. Alain lui dit que c’est juste un repas.

Nathalie rentre chez elle, Emma lui dit d’appeler si ça va pas. Elle assure qu’elle va mieux, elle est contente qu’ils aient passé la journée ensemble. Lucas les interpelle : il vient de raccrocher avec Dimitri, Henri Beaulieu a été retrouvé mort chez lui !

Alex parle à Becker du rapport d’autopsie. Thierry ajoute avoir interrogé Dimitri, il vérifie son alibi. Alex dit qu’un voisin a vu une femme repartir de chez les Beaulieu, elle semblait bouleversée comme après une dispute. Ils ont la description de Nathalie… Becker donne la priorité à l’identification de cette femme.

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.