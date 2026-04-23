Envoyé Spécial du 23 avril : quels reportages ce soir sur France 3 ? (sommaire)

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Envoyé Spécial du 23 avril 2026 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







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Envoyé Spécial du 23 avril 2026 : les reportages

🏠 Face aux squatteurs, la tentation de se faire justice

Voir son logement occupé illégalement après des travaux, un déménagement ou même pendant des vacances reste l’une des pires craintes des propriétaires, et le phénomène est loin d’être marginal avec près de 7 000 habitations concernées en France. Juridiquement, un squatteur est toute personne occupant un bien sans droit ni titre, et depuis 2023, une loi anti-squat promet des expulsions accélérées en 72 heures ; pourtant, dans la réalité, son application reste souvent limitée, laissant certains propriétaires attendre des mois, voire des années. Face à ces délais interminables, certains décident de contourner la loi et font appel à des groupes spécialisés dans les expulsions clandestines, des commandos qui utilisent des méthodes illégales pouvant se retourner contre leurs clients. C’est le cas de Karine, 55 ans, qui a déboursé 5 000 euros pour tenter de récupérer la maison de son père décédé, mais se retrouve aujourd’hui poursuivie pour violences aggravées, tandis que le squatteur occupe toujours les lieux. D’autres, comme Marie-Noëlle, engagée dans une procédure contre une locataire qui ne paie plus son loyer depuis des mois, doivent cumuler les difficultés financières en prenant un second emploi et en contractant un crédit. Dans ce contexte, un véritable marché parallèle s’est développé, profitant des failles du système : celui du rachat de biens squattés à prix cassés, un business en pleine expansion.



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