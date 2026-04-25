Un Si Grand Soleil Spoilers : les aveux de Jeanne, Florent se met en danger, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 27 avril au 1er mai 2026)

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Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 27 avril au 1er mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que Nathalie est mise en examen et placer en détention provisoire pour le meurtre d’Henri Beaulieu. Mais Dimitri et Lucas vont s’allier pour piéger Jeanne et lui faire avouer que c’est elle qui a tué son frère !

De son côté, Florent se met en danger en décidant de défendre Nathalie Gimenez dans le procès sur la mort d’Eliott Faure. Selon lui, il y a des zones d’ombre et il peut la faire innocenter ! Johanna le met en garde : elle est dangereuse et n’hésitera pas à l’éliminer si ça se passe mal. Pendant ce temps là, alors que le procès approche, Charles est au plus… Finira-t-il par avouer avoir tué Eliott ?



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Quant à Gary, grâce à Guillaume, il obtient son prêt et peut racheter les Sauvages à Victor !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 27 avril au 1er mai 2026

Lundi 27 avril 2026 (épisode 1909) : Alors qu’Eve se démène pour réaliser son nouveau projet, Ludo n’est pas convaincu par le coup de cœur de Flore.

Mardi 28 avril 2026 (épisodes 1910) : Catherine prend une décision qui arrange les affaires d’Inès. De leur côté, Emma et Lucas réalisent qu’ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour sauver Nathalie.

Mercredi 29 avril 2026 (épisode 1911) : Tandis que Manu est embêté par la promesse qu’il a faite à Eve, Johanna met en garde Florent : il joue à un jeu dangereux.

Jeudi 30 avril 2026 (épisode 1912) : Alors qu’Eve se montre particulièrement bienveillante envers sa nouvelle élève, un élément inattendu relance l’enquête sur la mort d’Henri Beaulieu.

Vendredi 1er mai 2026 (épisode 1913) : Gary se lance dans une nouvelle aventure. De son côté Johanna semble vivre une belle histoire, mais a-t-elle vraiment tourné la page de son mariage ?

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 27 avril au 1er mai 2026

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