Un Si Grand Soleil du 28 avril : Emma effondrée, Gary reçoit une grande nouvelle (résumé épisode 1910 en avance)

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Un si grand soleil du 28 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1910 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton dee France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 28 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Emma et Lucas sont interrogés par Alex au commissariat. Emma confirme que sa mère a passé la nuit chez eux le soir de la mort d’Henri Beaulieu. Alex demande dans quel état elle était, Emma dit qu’elle était bouleversée après que son demi-frère l’ait mis à la porte comme une malpropre. Lucas et Emma reprochent à Alex de s’acharner sur elle, Nathalie est incapable de tuer quelqu’un. Alex pense que ça a peut être dégénéré. Il nie enquêter à charge. Lucas lui conseille d’enquêter sur la soeur d’Henri…

Emma ressort du commissariat en larmes, elle a peur pour sa mère. Lucas promet de la sortir de là et si la police veut pas s’en occuper, ils feront sans elle !



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Alain est au téléphone avec Jeanne, elle dit avoir toujours du mal à croire qu’Henri n’est plus là. Elle dit qu’elle va passer toute la maison à la sauge. Quand Alain raccroche, il parle à Elisabeth de la femme qui a été arrêtée, leur demi-soeur. Elle aurait réclamé sa part d’héritage, Jeanne est choquée. Elisabeth plaisante en comparant à Flore et l’argent du food-truck.

Gary est avec Enric, il lui offre un café et lui parle de Guillaume Sérignan. Enric lui reproche d’avoir contacté son patron dans son dos. Gary explique que Guillaume lui a dit qu’il allait l’aider. Enric lui dit de pas s’emballer, il a peut être voulu être poli.

Catherine est au téléphone avec Laurine, elle ne veut plus vendre ses immeubles. Elle veut les mettre en gestion. Laurine est à la salle de sport, Inès a entendu…

Le juge Laplace est avec Becker, il pense que Nathalie Lopez a tué Henri Beaulieu. Becker rappelle qu’ils n’ont aucune preuve tangible et les voisins ont parlé de la relation compliquée entre Henri et Jeanne. Et il parle des coups de feu entendus devant chez eux, pour lesquels Jeanne n’a pas voulu coopérer. Le juge demande à Becker s’il a un mobile pour Jeanne, Clément avoue que non. Laplace lui reproche de chercher la petite bête.

Lucas demande à Dimitri de dire tout ce qu’il sait sur les Beaulieu à la police. Il refuse, il risque la prison ! Mais Dimitri lui dit que si Jeanne a été capable de lui tirer dessus, elle peut avoir tué son frère. Dimitri assure qu’il n’ira pas voir les flics, Lucas lui reproche de laisser une innocente aller en prison à la place de quelqu’un d’autre. Il lui dit qu’il n’est qu’une m**** et s’en va.

A la salle, Inès et Laurine font leur séance de sport ensemble. Inès l’interroge sur sa mère, Laurine lui parle des immeubles qu’elle veut mettre en gestion. Inès propose d’en parler à son boss, Laurine va lui envoyer les infos. Pendant ce temps là, Sérignan appelle Gary avec une bonne nouvelle : il a transmis son dossier à son banquier, qui lui a dit que ça devrait être bon pour son prêt mais à un taux un peu plus élevé.

Becker annonce à Alex que Nathalie va être déféré devant le juge. Mais Alex et Thierry la croient sincère, ils pensent qu’elle n’a rien fait. Becker dit que le problème, c’est que le juge la croit coupable. Alex reconnait que Thierry a raison : ils doivent enquêter du côté de la soeur, Jeanne Beaulieu, qu’ils trouvent pas nette. Ils pensent que ça aurait pu mal tourner entre eux. Becker veut des preuves !

Inès parle de Catherine à Guillaume. Elle explique qu’elle connait sa fille et elle a deux immeubles à mettre en gestion. Guillaume est ravi. Inès reçoit un message de son père, qui dit avoir eu son prêt grâce à lui. Guillaume confirme, Inès est mal à l’aise mais il lui dit qu’il ne faut pas.

Marc vient voir Alix et lui reproche ses plans pourris. Il sait que le Super 8 vient d’un cambriolage ! Elle nie mais son contact au commissariat lui a tout dit. Alix dit être une victime dans cette histoire, Marc la prévient qu’il va faire un autre article sur la suite de cette histoire.

Claire est avec Victor, qui est content de vendre la Paillote pour aller voir son fils, Olivier, grandir. Claire pense qu’il a raison. Gary les rejoint, il veut fêter l’obtention de son prêt pour racheter les Sauvages ! Il dit qu’ils n’ont plus qu’à prendre rendez-vous chez le notaire, Victor sort le Champagne.

Guillaume parle des immeubles de Catherine à Johanna, il sent qu’il y a un coup à faire. Il veut d’abord les prendre en gestion avant de lui faire une proposition d’achat. Johanna le met en garde : Catherine est un vrai requin, il faut rester sur ses gardes avec elle. Il dit qu’il connait bien les requins et il sait les apprivoiser. Elle lui dit de ne rien signer sans son accord.

Inès rejoint Gary aux Sauvages. Il lui dit qu’il a eu son crédit et le rendez-vous chez le notaire est pris. Inès reste sur la défensive, il comprend que c’est à cause de Guillaume. Inès rappelle qu’elle n’a pas apprécié qu’il le contacte.

Lucas est avec Emma, en pleurs. Elle pense que sa mère ne tiendra pas en prison, elle est trop fragile. Lucas en veut à Dimitri de refuser de parler à la police. Ça sonne à la porte, c’est Dimitri. Il dit qu’il a réfléchi, il ne peut pas laisser une innocente croupir en prison ! Il dit qu’il n’ira pas voir la police mais il a un plan pour piéger Jeanne Beaulieu !

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