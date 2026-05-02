Audiences 1er mai 2026 : « Tropiques criminels » toujours devant « Mask Singer »

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Audiences 1er mai 2026 – C’est France 2 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un inédit de la série « Tropiques criminels », qui a captivé 3,69 millions de téléspectateurs pour 21,5% de pda.





C’est devant TF1 avec la suite de la nouvelle saison de « Mask Singer », qui a captivé 2,71 millions de téléspectateurs pour 16% de pda.







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Audiences 1er mai 2026 : les autres chaînes

France 3 suit avec un numéro inédit « La carte au trésor », le dernier présenté par Cyril Féraud, qui a intéressé 1,29 million de téléspectateurs pour 8,4% de pda.

M6 suit avec l’étape 8 de « Pékin Express », qui a rassemblé 1,11 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie