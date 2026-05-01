Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 9 du 1er mai 2026)

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Pékin Express du vendredi 1er mai 2026, éliminé – C’est parti pour la neuvième étape de « Pékin Express : au royaume des dragons ». On retrouve les binômes pour la première étape en Thaïlande. Laurent et Fréderic, qui ont perdu le duel final de la dernière étape non-éliminatoire, partent avec un handicap.











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Et le handicap est dingue : une énorme mascotte de dragon va devoir les suivre pendante toute l’étape ! Ça va clairement compliquer le stop.

Retour de la règle des « intouchables » : à chaque sprint intermédiaire remporté, un binôme devient intouchable et décroche un avantage crucial sur ses adversaires. Tous voudront obtenir ce statut, et surtout éviter la dernière place.

Panneau voiture interdite, les candidats doivent naviguer sur un paddle à 2 et avec une seule pagaie.



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Et c’est Sébastien et Julien qui remportent la première course, ils sont intouchables et se qualifient pour les quarts de finale.

Deuxième course. Sébastien et Julien doivent choisir entre Claire et Thelma, Anthony et Anna. Ils décident de la jouer stratégique en choisissant Anthony et Anna.

Troisième course. Il s’agit d’une dégustation de vers vivants, d’insectes grillés et de testicules de taureaux. Thelma et Claire, écoeurées, décident d’abandonner. Laurent et Fred sont impressionnants et rejoignent Stéphane les premiers. Et Héléna et Anthony, qui ont bataillé, sont 2èmes. Sébastien et Julien, et Anthony et Anna, choisissent de qualifier Laurent et Frédéric.

Et le binôme éliminé est…

Place au duel final. Héléna y va contre Thelma. Héléna réussit la mission la première et repart mais n’arrive pas à trouver de voiture ! Thelma trouve un véhicule plus vite et gagne le duel final. Elle qualifie son équipe, Héléna et Anthony sont éliminés ! Ils donnent leur amulette à Thelma et Claire.

Pékin Express : au royaume des dragons, le replay de l’épisode 9

Si vous avez loupé ce 9ème épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. 👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de « Pékin Express : au royaume des dragons ».