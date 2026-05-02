Echappées Belles du 2 mai 2026 : direction Avignon ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 2 mai 2026 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 2 mai, à 21h – « Week-end en Avignon » (inédit)

Aux portes du Sud, entre patrimoine, culture et gastronomie, Avignon reflète pleinement l’esprit de la Provence et son art de vivre. C’est une destination parfaite pour s’offrir une parenthèse hors du temps, au cœur d’une ville riche d’histoire et tournée vers une région où la nature occupe une place centrale.

Ancienne cité des papes au XIVe siècle et haut lieu du spectacle vivant aujourd’hui, Avignon se distingue par son majestueux palais, ses remparts, son pont emblématique et son ambiance résolument théâtrale. Ici, chaque pierre évoque un fragment du passé, tandis que la culture s’exprime à chaque coin de rue, bien au-delà du célèbre festival, portée par une multitude d’artistes installés dans la ville.



Publicité





Grâce à sa situation privilégiée, Avignon permet de découvrir en peu de temps toute la richesse de sa région. Le temps d’un week-end, Sophie Jovillard flâne dans les ruelles pleines de charme du centre historique, part à la rencontre de savoir-faire authentiques et explore les espaces naturels environnants. Du Luberon, avec ses villages perchés et ses vastes oliveraies, jusqu’aux Alpilles et leurs reliefs calcaires, elle s’imprègne d’un art de vivre paisible, rythmé par les cigales, le mistral et la lumière du Sud.

Une invitation à l’évasion, entre ville et nature, patrimoine et rencontres, où Avignon s’impose comme le point de départ idéal pour découvrir toutes les richesses de la Provence.

Echappées Belles du 2 mai à 22h30 – « Spéciale échappée verte, les Bouches-du-Rhône en action » (rediffusion)

Hot spot mondial de biodiversité, les Bouches-du-Rhône sont un territoire fragile où plus de 17 000 hectares d’espaces naturels remarquables cohabitent avec des zones très urbanisées comme Marseille. Un équilibre délicat entre pression humaine et préservation de l’environnement.

Face à cet enjeu, le Département mène une პოლიტi que active de protection, des Alpilles à la Camargue en passant par les Calanques, avec des initiatives comme la COP Jeunesse lancée en 2020 et les « Accords de Provence » pour la biodiversité.

Terre d’engagement, le territoire rassemble aussi de nombreux éco-citoyens. Ismaël Khelifa et l’éco-aventurier Matthieu Witvoet partent à leur rencontre pour découvrir ces acteurs du quotidien qui œuvrent, chacun à leur manière, à la préservation de cet environnement unique.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 2 mai 2026 dès 21h sur France 5