« Les Mystères des Grottes du Régulus » : votre téléfilm inédit ce 2 mai sur France 3 (histoire, interprètes)

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« Les Mystères des Grottes du Régulus » au programme TV du samedi 2 mai 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Les Mystères des Grottes du Régulus ». Dans les rôles principaux, Shemss Audat et Antoine Hamel.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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Pour sa première réalisation, Lorie Pester signe un téléfilm qui s’inscrit dans la collection « Les Mystères de… », une série d’enquêtes plongeant au cœur des secrets d’un territoire. Dans le décor aussi fascinant qu’inquiétant des grottes du Régulus, Grâce et Alex se retrouvent confrontés à une affaire qui fait ressurgir le passé… et des vérités qu’ils auraient sans doute préféré ne jamais voir refaire surface.

« Les Mystères des Grottes du Régulus » : l’histoire

Une petite ville est bouleversée par un meurtre : Julien Monnier est retrouvé poignardé à proximité des grottes troglodytes du Régulus, un ouvrage ancien posé à ses côtés. Chargée de l’enquête, Grâce, capitaine de gendarmerie, remarque rapidement des similitudes troublantes avec une affaire survenue dix ans plus tôt : celle de Sarah, une adolescente de 17 ans, retrouvée morte dans les mêmes circonstances et au même endroit.



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Pour avancer, Grâce sollicite Alex, ancien ami d’enfance devenu spécialiste des livres anciens. À l’époque, alors officier de gendarmerie, il avait déjà travaillé sur l’affaire Sarah. Malgré lui, Alex accepte de replonger dans ce passé, autant pour faire la lumière sur l’affaire que pour retrouver Grâce, son amour de jeunesse.

Leur collaboration ravive des sentiments enfouis, mais aussi des souvenirs douloureux liés à leur séparation. Au fil de l’enquête, les témoignages s’entremêlent, brouillant la frontière entre vérité et mémoire. Grâce et Alex doivent alors affronter leurs propres zones d’ombre, entre souvenirs contradictoires et secrets longtemps gardés.

Casting : interprètes et personnages

Avec Shemss Audat (Grâce Talbi), Antoine Hamel (Alex Mercier), avec la participation de Philippe Caroit (Jean-Marc Monnier), Sophie Accard (Sybille), Benjamin Gaitet (Julien Monnier), Sacha Vanbockestal (Théodore), Romane Raffin Delys (Morgane), Amanda Lamb (Sarah), Gaëlle Battut (Elise) Orianne Schiele (Constance), Eric Bougnon (Paul Vimon), Amélie Prévot (Camille Vimon), Martine Gautier (Huguette), Céline Perra (Sylvia Pinter).