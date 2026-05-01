Mask Singer : la Panthère éliminée et démasquée, qui était derrière ? Réponse ! (prime 2 du 1er mai)

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Le deuxième prime de « Mask Singer », diffusé ce vendredi soir sur TF1, a une nouvelle fois réservé son lot de surprises. Après une soirée riche en performances et en indices, un costume a dû quitter l’aventure…





Et c’est la Panthère qui a été éliminée à l’issue de ce deuxième rendez-vous.







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Une élimination inattendue

Avec son élégance et ses prestations maîtrisées, la Panthère faisait pourtant partie des personnages intrigants de cette nouvelle soirée. Mais face à la concurrence, elle n’a pas réussi à convaincre suffisamment pour poursuivre l’aventure.

Un départ d’autant plus surprenant que les enquêteurs semblaient encore totalement dans le flou concernant son identité.



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Les enquêteurs sans piste<.h3>

Contrairement à d’autres costumes, la Panthère a réussi à brouiller complètement les cartes. Aucun nom ne faisait réellement consensus autour de la table, et les indices n’avaient pas encore permis de dégager une piste solide. Résultat : le démasquage a été une véritable surprise générale.

Véronique Jeannot sous le costume !

Au moment de retirer son masque, c’est finalement la comédienne et chanteuse Véronique Jeannot qui est apparue sous le costume de la Panthère !

Une révélation inattendue qui a pris de court les enquêteurs, mais qui correspond parfaitement aux indices dévoilés : son lien avec la chanson, sa carrière riche et son image qui ne collait pas forcément avec ce costume félin.





Avec cette élimination, la saison 9 de Mask Singer continue de dévoiler peu à peu ses secrets.

Et une chose est sûre : cette nouvelle édition n’a pas fini de surprendre, surtout si les personnalités continuent à déjouer les pronostics des enquêteurs !