The Voice du 2 mai 2026 : coup d’envoi des battles ce soir (extrait vidéo prime 9)

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The Voice du 2 mai 2026 extrait vidéo – Place à la neuvième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Après les auditions à l’aveugle, place à la première partie des battles pour les coachs. Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc vont devoir faire des choix cruciaux !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







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The Voice du 2 mai 2026, présentation des battles et extrait vidéo

Après des Auditions à l’Aveugle pleines d’émotions, la compétition de The Voice franchit un nouveau cap avec une étape clé entièrement revisitée : les Battles.

Mais avant cela, une nouveauté majeure fait son apparition cette saison : les Qualifications. Lors de cette première phase éliminatoire, chaque coach constitue quatre groupes de quatre talents. Chaque groupe devra relever un défi musical, permettant à chacun de se produire en solo une nouvelle fois. À l’issue de cette étape, seuls deux talents par groupe décrocheront leur place pour les Battles.



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Pour les épauler dans ces choix décisifs, les coachs seront entourés de co-coachs prestigieux :

• Florent Pagny sera accompagné de Anne Sila

• Amel Bent fera équipe avec Gaëtan Roussel

• Lara Fabian sera épaulée par Mosimann

• Tayc pourra compter sur Patrick Fiori

Avec cette mécanique inédite, les Battles s’annoncent plus intenses que jamais, portées par des talents déjà aguerris et prêts à tout pour aller plus loin dans l’aventure.

The Voice 2026, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Plus de 70 % des chansons interprétées cette saison n’avaient encore jamais résonné sur la scène de The Voice. Les talents explorent ainsi des univers musicaux variés et proposent des reprises personnelles qui mettent en avant leur identité artistique.

La compétition se renouvelle également grâce à des règles repensées et à des surprises inédites : chaque coach dispose désormais d’une Arme Secrète, un joker exclusif gardé secret vis-à-vis des autres, capable de bouleverser le déroulement des Auditions à l’Aveugle. Parmi ces atouts figure le « Boomerang », qui permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son auteur afin de pouvoir se retourner.

Les coachs conservent par ailleurs leurs deux Blocks ainsi que le pouvoir de la Seconde Chance, renforçant encore la dimension stratégique du jeu.

The Voice 2026, ça continue ce samedi 2 mai 2026 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.