100% logique du 2 mai 2026 : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2

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100% logique du 2 mai 2026 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour une rediffusion du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







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100% logique du 2 mai 2026, présentation du jeu

Ne ratez pas un nouvel épisode de « 100 % Logique : la réponse est sous vos yeux », présenté par Cyril Féraud ! Ici, oubliez les connaissances générales : tout se joue sur la logique, le sens de l’observation et le bon sens.

Quel que soit votre âge ou votre parcours, tout le monde peut tenter sa chance. Un enfant de 8 ans peut rivaliser avec un adulte de 80 ans, puisque toutes les réponses sont sous vos yeux… à condition de savoir les repérer !



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Sur le plateau, 100 candidats prêts à se dépasser pour tenter de décrocher une cagnotte pouvant atteindre 100 000 €. À chaque question, la difficulté monte d’un cran : de celles que 95 % des Français réussissent jusqu’à l’énigme finale, résolue par seulement 1 % de la population.

Chaque participant débute avec 1 000 €, mais la moindre erreur est éliminatoire et vient alimenter la cagnotte commune. À la fin, les derniers candidats encore en lice devront affronter une ultime épreuve pour espérer remporter le jackpot.

Alors, qui saura déjouer les pièges et faire preuve d’une logique sans faille ? Un jeu captivant qui mettra à l’épreuve votre esprit d’analyse… et celui de toute la famille !

100% logique du 2 mai, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Cendrine Dominguez, Mohamed Bouafsi et Théo Curin.

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV