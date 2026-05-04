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Audiences 3 mai 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Bernadette », qui a été suivi par 3,49 millions de téléspectateurs pour 18,8% de pda.





C’est juste devant TF1 avec la rediffusion du film « Le diable s’habille en Prada », qui a intéressé 3,39 millions de téléspectateurs pour 20% de pda. Notez que la chaîne est leader en pda.







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Audiences 3 mai 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la nouvelle saison inédite de la série « Inspecteur Barnaby », qui a été suivie par 2,61 millions de téléspectateurs pour 14% de pda.



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M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a captivé 1,29 million de téléspectateurs pour 7,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie