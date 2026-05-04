The Voice : un candidat pousse un coup de gueule après les battles et dénonce « un choix industriel »

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La nouvelle étape des battles de « The Voice, la plus belle voix », diffusée samedi soir sur TF1, est loin de faire l’unanimité. Entièrement repensée cette saison, elle a introduit une phase de “qualifications” expéditive, montrée en quelques minutes seulement à l’antenne. Un changement qui a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux… mais aussi chez les talents eux-mêmes.





Parmi eux, Yanis Si Ah n’a pas mâché ses mots.







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Une nouvelle mécanique vivement critiquée

Avant chaque battle, les téléspectateurs ont découvert une séquence de « qualifications », durant laquelle plusieurs candidats s’affrontaient… sans que leurs prestations soient diffusées en intégralité. Résultat : de nombreux talents ont été éliminés sans véritable exposition à l’écran.

Un choix de production justifié par un souci de « dynamique », mais qui n’a pas convaincu le public. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont dénoncé une version trop rapide et frustrante, empêchant de juger réellement les performances.



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« Un choix industriel et virtuel »

Éliminé lors de cette nouvelle étape, Yanis Si Ah a pris la parole dans un long message publié sur Instagram. Le jeune artiste y exprime sa profonde déception face au montage proposé à l’antenne.

« Une chanson, c’est un début, un milieu, une fin ; une histoire, des nuances. Ça ne se monte pas. Ça se montre, ça s’écoute. Je suis triste. Ce soir le battle était entre le jeux & l’art. »

Le talent regrette que les prestations des qualifications n’aient pas été diffusées en intégralité, alors même qu’il s’agissait, pour beaucoup, de leur dernière apparition dans l’émission.

« Je trouve cela irrespectueux de ne pas diffuser nos passages des qualifications en intégralité (…) c’est notre DERNIÈRE occasion de montrer qui nous sommes en tant qu’artistes. »

Yanis Si Ah va plus loin en dénonçant une logique purement télévisuelle :

« Usurper le mot ‘dynamique’ est insultant et mensonger : c’est simplement un choix industriel et virtuel au détriment du réel. »

Une frustration partagée

Dans son message, le chanteur souligne également les conditions exigeantes de cette nouvelle étape. Les candidats n’avaient que 48 heures pour préparer leurs chansons, souvent au prix de nuits blanches : « Nous n’avons, pour la plupart, pas dormi pour apprendre nos chansons en 48 heures ».

Il estime donc que le minimum aurait été de permettre au public de découvrir les prestations complètes, voire de les publier sur les réseaux sociaux.

Un message sans rancune, mais engagé

Malgré la fermeté de ses propos, Yanis Si Ah tient à préciser qu’il ne conteste pas son élimination : « J’ai bien vécu l’élimination (…) il ne s’agit vraiment pas d’une rancune ».

Il conclut en remerciant les équipes de l’émission, tout en espérant que la production reconnaîtra son erreur : « L’erreur est humaine ».

Reste à savoir si « The Voice » prendra en compte ces critiques pour les prochaines éditions.