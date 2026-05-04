Ici tout commence du 4 mai : Anouk prête à embrasser Hector mais... (résumé + vidéo épisode 1428 en avance)

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Ici tout commence du 4 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1428 – Anouk est charmée par Hector dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Entre ces deux là, le courant passe de plus en plus et ce soir elle va tenter de l’embrasser…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 4 mai – résumé de l’épisode 1428

À l’hôtel Jourdain, Andréa fait croire à sa famille qu’elle est malade du cœur, avec l’aide du Dr Van Stratten qui falsifie ses examens. Il n’approuve et André avoue ne pas en être fière, mais elle veut garder ses proches auprès d’elle pendant quelques mois avant de leur dire qu’elle va mieux…

À l’Institut, Anouk prépare le championnat et remplace Hector, occupé auprès de sa mère. Elle lance un défi aux élèves : Loup et Bianca gagnent ex-aequo et deviennent ses assistants. De son côté, Hector cuisine pour sa mère et culpabilise, mais Jeanne le rassure. Plus tard, Anouk tente de l’embrasser mais il recule aussitôt et elle prend la fuite…



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Chez Teyssier, malgré leurs efforts, Noé préfère la nourriture industrielle. Ses parents cherchent à créer du lien et décident de cuisiner un flan avec lui. Enfin, Billie est de nouveau avec Ferdinand mais elle veut garder leur relation secrète, faute de confiance, ce qui crée un malaise entre eux à l’institut.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Hector sous le choc, il prend une lourde décision (vidéo épisode du 7 mai)

Ici tout commence du 4 mai 2026 – extrait vidéo

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