Ici tout commence du 6 mai : Anouk dit tout à Hector, Noé fait une annonce choc (résumé + vidéo épisode 1430 en avance)

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Ici tout commence du 6 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1430 – Anouk va finalement tout dire à Hector au sujet de sa mère ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Noé va faire une annonce choc aux Teyssier…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 6 mai – résumé de l’épisode 1430

Andréa continue de mentir sur sa maladie, mais Anouk, refusant d’être complice, lui donne jusqu’à midi pour dire la vérité. Mais plus tard, Andréa, touchée par un moment avec son petit-fils, renonce finalement à avouer. Anouk finit par tout révéler à Hector, qui, choqué et en colère, dénonce publiquement sa mère avant d’annoncer son départ.

À l’Institut, Anouk encourage ses élèves à être créatifs, tandis que Loup découvre Bianca en train de monter dans la voiture d’un homme, ce qui l’intrigue.



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De son côté, Noé provoque Teyssier pour qu’il cesse de le favoriser, puis annonce qu’il a décidé de partir pendant plusieurs mois en road trip à moto. Un projet que sa mère tente discrètement de freiner : Constance demande à Emmanuel de mettre sa moto en panne ! Enfin, Coline comprend qu’une élève drague César et intervient pour y mettre fin.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Hector va-t-il trahir Anouk ? Clotilde lui propose… (vidéo épisode du 8 mai)

Ici tout commence du 6 mai 2026 – extrait vidéo

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