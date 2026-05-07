Top Chef du 7 mai 2026 : l’épisode 10 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

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Top Chef du 7 mai 2026 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 10 de la saison 17 de « Top Chef ». Après l’élimination d’Aboubakar sur le dernier épisode, la compétition se poursuit.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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Top Chef du 7 mai 2026, le programme de l’épisode 10

Les candidats sont immergés dans le quotidien intense d’un palace parisien, le temps de 24 heures, en endossant le rôle de chef.

C’est au sein du prestigieux The Peninsula qu’ils vont affronter ce défi hors du commun, dans un univers où chaque détail est crucial et où le service ne connaît aucun répit.



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Du petit-déjeuner servi en chambre aux expériences gastronomiques les plus raffinées, ils devront suivre un rythme effréné, propre à un établissement où l’exigence est permanente.

Sous l’œil attentif de personnalités telles que Camille Lacourt, Anne Coruble et David Bizet, la pression monte encore d’un niveau. Plus que cinq candidats restent en compétition… et au terme de cette journée éprouvante, l’un d’eux quittera l’aventure, juste avant les quarts de finale.

Qui saura être à la hauteur de ce défi d’exception ?

Extrait vidéo

« Je veux voir une assiette comme je n’en ai jamais vu dans Top Chef. »

Les candidats vont passer 24h dans la peau d’un chef de palace. 🔪#TopChef, jeudi 7 mai à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/XwvcXVECQt — M6 (@M6) May 4, 2026

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.