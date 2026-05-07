Plus Belle La Vie du 7 mai 2026 : l’idée risquée d’Ariane, Djawad inquiet (résumé + extrait vidéo épisode 578 en avance)

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Plus belle la vie du 7 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 578 de PBLV – Ariane a une idée risquée pour piéger Marco malgré le refus de Patrick dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Djawad est inquiet pour Ariane et le bébé…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 mai – résumé de l’épisode 578

Stanislas et Ariane réussissent à sortir du garage, indemnes. Stanislas veut accompagner Ariane à l’hôpital mais elle refuse. Soulagés d’avoir retrouvé la voiture, ils décident de faire fuiter l’info pour piéger Barreta. Stanislas tente de convaincre Patrick, qui lui reproche d’avoir enquêté sans autorisation et refuse d’utiliser la voiture comme appât.

Djawad s’inquiète pour Ariane et le bébé. Léa le rassure, mais Djawad, stressé, se montre dur avec Ariane avant de s’excuser. Ils se réconcilient, puis Ariane apprend que Patrick refuse l’opération contre Barreta… Au Mistral, Thomas montre à Louis un post parlant d’une voiture de collection volée retrouvée. Louis reconnaît aussitôt le véhicule caché dans le box et révèle qu’il vaut au moins 500 000 euros.



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Malgré l’opposition de Patrick, Ariane veut poursuivre le piège contre Barreta. C’est elle qui a mis le message en ligne ! Stanislas craint pour sa carrière et lui demande d’arrêter, mais elle refuse de laisser passer cette occasion. Au même moment, Marco retrouve Sofia et ils s’embrassent.

Lucie demande conseil à Noémie pour savoir si Louisa craque pour Martin. En observant Martin et Louisa pendant une séance de tutorat, elle pense finalement que c’est Martin qui est attiré par Louisa. Plus tard, Lucie confronte Louisa, qui avoue être gênée par l’intérêt de Martin et soupçonne Lucie d’avoir un crush pour lui, ce qu’elle nie.

Gabriel raconte à Babeth avoir vu Isaac embrasser Jennifer, mais elle était déjà au courant. Inquiet pour Jennifer, Gabriel doute d’Isaac, tandis que Babeth le rassure. Plus tard, Gabriel découvre que depuis qu’elle est amoureuse, Jennifer enchaine les erreurs au travail…

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VIDÉO Plus belle la vie du 7 mai 2026 – extrait vidéo

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