Les 12 coups de midi du 4 mai 2026 : élimination d’Aloïs, Lilou a-t-elle décroché l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Les 12 coups de midi du 4 mai 2026, élimination d’Aloïs – Coup de tonnerre pour Aloïs ce lundi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Après avoir avoué ne toujours pas savoir qui était sur l’étoile mystérieuse, il a perdu ses moyens lors du Coup Fatal et a été éliminé, confirmant la rumeur qui circulait.











Publicité





Les 12 coups de midi du 4 mai, Lilou sur l’étoile mystérieuse

Aloïs est ainsi reparti avec 7 620 euros de gains en 6 victoires. C’est Lilou qui est devenu Maître de Midi et elle a annoncé avoir reconnu la célébrité sur l’étoile ! Mais faute de Coup de Maître, elle n’a pas pu tenter sa chance. Avec une victoire à 200 euros aujourd’hui, elle a donc 100 euros dans sa cagnotte et reviendra demain dans l’espoir de rester Maître de Midi et réussir à faire un Coup de Maître afin de décrocher l’étoile mystérieuse.

Rappelons qu’il s’agit de Pio Marmaï. Côté indices : le test de grossesse faisait référence à son rôle dans « Un heureux événement », centré sur la maternité ; la clé plate évoquait son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval renvoyaient à sa participation dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappelaient le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse ; la machine à tatouer faisait écho à ses nombreux tatouages ; enfin, la palette de peinture évoquait son rôle dans « La Vénus électrique ».

Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman, Angelina Jolie, Emmanuelle Béart, Benjamin Millepied



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 4 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+