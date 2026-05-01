Mask Singer : quels sont les premiers indices sur la Panthère ?

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Le deuxième prime de « Mask Singer », actuellement diffusé sur TF1, continue de dévoiler ses nouveaux costumes… et la Panthère fait déjà beaucoup parler !





Avec son allure élégante et mystérieuse, ce personnage semble cacher une personnalité bien connue du public… mais aussi pleine de surprises, comme le suggèrent les premiers indices.







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Des indices entre douceur et prestige

Voici les éléments révélés dans le magnéto de la Panthère :

🎭 Son costume est loin de l’image que les gens se font d’elle : un indice fort qui suggère une personnalité à contre-emploi, différente de son image habituelle.



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🐾 Les animaux : un univers qui pourrait faire référence à une passion, un engagement ou un symbole lié à sa carrière.

🎤 Elle a l’habitude de chanter : un indice clé qui oriente clairement vers une chanteuse ou une artiste à l’aise sur scène.

🧸 Un doudou tout doux : un symbole d’enfance, de tendresse ou d’un lien affectif important.

🎬 Cannes dans une boule à neige : elle précise que c’est “un joli souvenir”, ce qui pourrait évoquer un passage marquant au Festival de Cannes.

✈️ Un avion : un indice qui suggère des voyages fréquents ou une carrière internationale.

🐎 Un cheval : symbole de liberté, de puissance ou peut-être une passion personnelle.

Une artiste à contre-emploi ? Avec ces indices, le profil de la Panthère commence à se dessiner : une femme connue, probablement chanteuse, mais dont le costume ne correspond pas à l’image que le public a d’elle.

Le souvenir lié à Cannes pourrait être déterminant, laissant penser à une artiste ayant également un lien avec le cinéma ou un événement prestigieux.

Une arrivée déjà remarquée

Pour son entrée dans Mask Singer, la Panthère a déjà semé de nombreux indices… tout en brouillant les pistes. Entre douceur, scène et glamour, ce personnage s’annonce comme l’un des plus intrigants de la soirée.

Reste à savoir si les enquêteurs sauront rapidement percer ce mystère… ou si la Panthère continuera à jouer avec les apparences dans les prochains primes !