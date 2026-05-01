Tennis Madrid : Blockx / Zverev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Blockx / Zverev en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi soir. Le numéro 3 mondial Alexander Zverev affronte le belge Alexander Blockx en demi-finale du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre ce matin à partir de 20h sur Eurosport.







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Le Masters 1000 de Madrid propose ce soir une demi-finale inattendue entre Alexander Blockx et Alexander Zverev. Programmé sur le court Manolo Santana, ce duel met en jeu une place en finale entre le numéro 3 mondial et la grande surprise du tournoi. Le Belge, 69e à l’ATP, réalise un parcours exceptionnel pour sa première demi-finale en Masters 1000, avec notamment des victoires marquantes contre Félix Auger-Aliassime et le tenant du titre Casper Ruud .

Sur le plan sportif, Zverev part logiquement favori grâce à son expérience et sa puissance, lui qui affiche un excellent niveau depuis le début du tournoi et vise une nouvelle finale à Madrid . Mais Blockx, en pleine confiance et porté par une dynamique impressionnante, a déjà déjoué tous les pronostics cette semaine et joue sans pression . Ce premier affrontement entre les deux joueurs s’annonce comme un duel générationnel intéressant, entre la solidité d’un prétendant au titre et l’insouciance d’un outsider capable de créer une nouvelle surprise.



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ATP Madrid le match Blockx / Zverev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 20h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Blockx / Zverev, demi-finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.