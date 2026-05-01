Mask Singer : quels sont les premiers indices sur l’Ane ?

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Le deuxième prime de « Mask Singer » , actuellement en cours sur TF1, permet de découvrir de nouveaux costumes… dont l’Âne, qui n’a pas manqué de faire réagir les enquêteurs dès son arrivée !





Avec son look de cow-boy décalé et son énergie sur scène, ce personnage semble cacher une personnalité très compétitive… comme le laissent penser les premiers indices dévoilés.







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Des indices très sportifs

Voici ce qu’il faut retenir du magnéto de l’Âne :

🤠 Un cow-boy : un univers qui évoque l’Ouest, mais aussi un esprit libre et aventurier.



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🏁 “Faire la course en tête, c’est son truc” : un indice fort qui suggère une personnalité habituée à gagner ou à être en tête de compétition.

🥇 Un podium et une médaille : aucun doute, l’Âne a connu la victoire et les récompenses.

👟 Des baskets pour faire son métier : un indice clé qui oriente clairement vers un sportif.

🏀 Un maillot des Chicago Bulls : référence directe à la célèbre franchise NBA Chicago Bulls, qui renforce la piste du basket.

🥇 Il a décroché l’or : un indice majeur qui pourrait évoquer un titre olympique ou une victoire prestigieuse.

🏀 Un panier de basket : encore un élément qui confirme le lien avec ce sport.

⭐ Des étoiles : symbole de succès, de reconnaissance ou d’un statut de star.

🔢 Le chiffre 3 : un numéro qui pourrait être déterminant (poste, maillot, titre, record…).

Une piste qui se précise

Avec ces nombreux indices, difficile de ne pas penser à un sportif de haut niveau, et plus précisément à quelqu’un lié au basket. Entre les références aux Chicago Bulls, au panier et aux baskets, la piste semble évidente.

Le fait qu’il ait “décroché l’or” pourrait même orienter vers un champion olympique ou un joueur ayant remporté un titre majeur. Mais coup de théâtre : quand les enquêteurs lui ont demandé s’il s’était fait connaitre comme sportif, il a dit non !

Une arrivée remarquée

Pour une première apparition dans Mask Singer, l’Âne s’impose déjà comme l’un des costumes les plus intrigants de la soirée.

Reste à savoir si les enquêteurs sauront rapidement identifier cette personnalité… ou si l’Âne continuera à brouiller les pistes dans la suite du prime !