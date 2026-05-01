Mask Singer : quels sont les premiers indices sur le Bouquet ?

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Le deuxième prime de « Mask Singer », actuellement diffusé sur TF1, continue de dévoiler ses nouveaux personnages… et le Bouquet n’est clairement pas passé inaperçu !











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Derrière ce costume fleuri et lumineux se cache une personnalité féminine, comme cela a été confirmé dès les premiers instants. Mais son identité reste, pour l’instant, un véritable mystère.

Des indices pleins de poésie… et de sens

Voici les premiers éléments révélés dans le magnéto du Bouquet :

👩 On voit tout de suite que c’est une femme : un premier indice clair qui permet déjà de réduire les possibilités.



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🎯 “L’essentiel, c’est de participer” : une phrase culte qui pourrait faire référence à un état d’esprit ou à une personnalité connue pour son fair-play.

✨ Une luciole : symbole de lumière, de discrétion ou d’une présence qui brille dans l’ombre.

🌍 L’aventure : le Bouquet semble aimer les défis et les expériences fortes.

🔢 Le nombre 13 : un chiffre intriguant, souvent associé à la chance… ou au contraire au mystère.

🍊 Des oranges : un indice original, qui pourrait renvoyer à une origine, une région ou un symbole particulier.

🇮🇹 Un drapeau blanc, vert et rouge : une référence évidente à l’Italie, qui pourrait indiquer des origines, un lien culturel ou une partie de sa carrière.

Une personnalité entre aventure et lumière

Avec ces indices, le profil du Bouquet commence à se dessiner : une femme qui aime les défis, avec peut-être un parcours marqué par des expériences fortes ou internationales.

La référence à l’Italie pourrait être déterminante, tout comme cette idée de participation et d’aventure, qui évoque une personnalité accessible, spontanée et engagée.

Une entrée remarquée

Pour son arrivée dans Mask Singer, le Bouquet a déjà réussi à intriguer les enquêteurs avec un mélange d’indices poétiques et mystérieux.

Reste à savoir si les prochains indices permettront d’en dire plus… ou si ce costume continuera à faire fleurir les fausses pistes !