Mask Singer : quelle star internationale était sous le Hérisson ? Réponse !

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Le deuxième prime de « Mask Singer » a réservé une énorme surprise aux téléspectateurs ce soir ! Sous le costume du Hérisson se cachait en une star internationale : le chanteur Jason Derulo.











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Après une performance énergique qui a impressionné le jury et le public, le Hérisson a finalement dû se démasquer en milieu d’émission. Et si plusieurs enquêteurs hésitaient encore, Kev Adams, lui, était convaincu dès les premières notes de sa performance : pour lui, aucun doute, il s’agissait de Jason Derulo… et il avait raison !





Invité exceptionnel venu spécialement pour participer à cette saison, l’artiste américain n’était présent que le temps d’une soirée. Une apparition éclair qui aura marqué les esprits, tant par son talent que par sa bonne humeur sur scène.

Avec ses indices semés tout au long de l’émission et sa prestation maîtrisée, le Hérisson aura su brouiller les pistes jusqu’au bout, même si certains avaient déjà flairé la présence d’une grande star internationale.



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Ce démasquage lance parfaitement la saison et promet encore de nombreuses surprises dans les prochains primes de Mask Singer !