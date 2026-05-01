Un Si Grand Soleil du 4 mai : Nathalie face à Jeanne, un nouveau meurtre (résumé épisode 1914 en avance)

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Un si grand soleil du 4 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1914 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 4 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Un corps est retrouvé sur la plage, Becker dit à Janet qu’il doit y aller. Il lui rappelle que Jérémy vient dîner ce soir, Janet lui en veut toujours : c’est à cause de lui qu’elle a perdu son poste ! Clément pense qu’il a suffisamment payé.

Manu et Aude sont sur la scène de crime. Elle s’appelle Isaure, 30 ans et maître de conférence à l’université de Montpellier. C’est un joggeur qui l’a retrouvé morte, il était sous le choc et Aude l’a laissé repartir.



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Gary retrouve Emma à la Paillote, il croule sous les démarches administratives. Il est bientôt 10h, Emma pense qu’ils ne vont pas s’en sortir pour être prêt ce midi. Gary est en panique, Emma lui dit qu’il doit rapidement trouver quelqu’un. Emma tente de le rassurer, elle fait l’annonce et va aller chercher le poisson.

Hugo dit à Aude et Manu que la thèse de la noyade est la plus probable mais il doit vérifier tout ça. Il dit que pour l’instant tout est possible même si le meurtre ou le suicide sont les thèses les plus probables.

Alex raccompagne Nathalie au commissariat, elle croise Jeanne. Nathalie est en larmes, Alex lui dit qu’elle va être déférée devant le juge et elle devrait être en prison dans l’après-midi. Nathalie veut lui parler, Jeanne dit n’avoir rien à lui dire. Nathalie demande si elle savait qu’elle existait, elle dit que non et la qualifie d’un « incident de parcours ». Elle lui dit qu’elle n’est rien et qu’elle ne fera jamais partie de sa famille. Nathalie est choquée de sa haine, qui est allée jusqu’à lui faire tuer son frère. Jeanne dit qu’Henri est mort à cause d’elle et qu’elle ne lui pardonnera jamais ! Elle souhaite que l’argent de l’héritage lui porte malheur.

Janet est en visio avec Alix, elle regarde les montres. Elle veut en acheter une pour Clément. Janet lui parle de l’affaire du Super 8, Alix ment en lui disant qu’un vendeur l’a arnaquée dans un vide grenier. Elle lui assure que c’est vrai et lui promet un prix d’ami sur la montre.

Dimitri vient voir Claudine, il a reçu une citation à comparaitre pour la tentative de vol chez les Beaulieu. Il se plaint mais elle lui rappelle ce qu’il a fait et lui parle de ses honoraires de retard. Il en est à de nombreux impayés. Dimitri assure que la chance va tourner et promet d’arrêter les grosses combines. Claudine se demande pourquoi elle continue de le défendre, Dimitri lui dit qu’au fond elle doit bien l’aimer.

Aude et Manu font le point sur l’affaire avec Becker. Ils ont eu ses parents, qui ne croient pas en l’hypothèse du suicide. Manu a convoqué sa meilleure amie. Ils vont perquisitionner son domicile. Pendant ce temps là, Kira écrit un article sur l’affaire quand Paloma la rejoint. Jérémy l’appelle, elle va le voir pour lui donner son courrier. Elle lui dit de s’occuper de son changement d’adresse, il lui parle de sa phobie administrative. Paloma s’en fout : au prochain courrier, c’est poubelle !

Becker annonce à Thierry et Alex que le juge ordonne une perquisition chez les Beaulieu. Alex ne comprend pas puisqu’ils ont les aveux mais Thierry espèrent retrouvé la carabine qui a servi à tirer sur Dimitri. Becker parle de la personne qui a envoyé la vidéo, Alex va interroger Lucas mais Clément lui dit que ce n’est pas leur priorité. Alex interroge Lucas et lui montre la vidéo, qui a permis d’innocenter Nathalie mais qui est une preuve irrecevable. Il demande à Lucas si c’est lui, il assure que non. Alex parle de son arme de justicier mais le met en garde. Lucas assure que ce n’est pas lui, Alex lui dit de partir.

Emma est avec Nathalie, qui trouve tout ça très triste. Elle veut arrêter de ressasser et de donner trop d’importance à Jeanne. Pour l’héritage, elle a rendez-vous avec l’avocate le lendemain.

Jérémy vient chez Becker et Janet avec un bouquet de fleurs. Janet est glaciale. Jérémy dit à son oncle que ça va, il a trouvé un studio et donne des cours au élèves de 1ère et 2ème année pour le concours. Il se sent utile.

Au commissariat, Aude et Manu interrogent la meilleure amie d’Isaure. Elle est bouleversée. Elle raconte qu’Isaure avait une relation depuis quelques temps avec… Jérémy Loubet.

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.