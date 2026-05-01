Mask Singer : quels sont les premiers indices sur le Clown ?

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Le deuxième prime de « Mask Singer », actuellement diffusé sur TF1, réserve décidément son lot de surprises ! Parmi les nouveaux costumes en compétition, le Clown a particulièrement marqué les esprits… avec un concept totalement déroutant.





Car oui, contrairement aux autres candidats, il est la seule “star” sans masque… et pourtant, impossible de le reconnaître ! Un paradoxe qui intrigue déjà énormément les enquêteurs.







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Des indices déroutants

Voici les premiers éléments dévoilés sur le Clown :

🤡 La seule star sans masque : un concept inédit dans Mask Singer, qui brouille totalement les repères habituels.



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🕵️ “On ne peut pas la reconnaître” : malgré son visage apparent, son identité reste un mystère complet.

💪 Il ou elle est costaud : un indice physique qui pourrait orienter vers une personnalité sportive ou à la carrure imposante.

🎤 Une voix masculine : un élément clé qui réduit déjà considérablement les pistes.

Une première hypothèse… déjà invalidée

Dès la première prestation du Clown, Michaël Youn pensait avoir reconnu la personnalité cachée et a proposé le nom de Grégory Gadebois.

Mais l’huissier n’a pas validé cette proposition, confirmant qu’il s’agit bien d’une mauvaise piste.

Un concept qui bouscule les règles

Avec ce personnage sans masque mais pourtant méconnaissable, Mask Singer innove encore et prouve qu’il peut toujours surprendre. Entre transformation physique, jeu d’acteur et indices volontairement trompeurs, le Clown s’annonce déjà comme l’un des cas les plus complexes de la saison.

Qui se cache derrière ce visage pourtant visible ? Pourquoi est-il si difficile à reconnaître ? Une chose est sûre : après cette première erreur, les enquêteurs vont devoir redoubler de vigilance pour espérer percer le mystère du Clown !