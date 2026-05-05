Quotidien du 5 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 5 mai 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







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Quotidien : les invités du 5 mai 2026

👉 Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier, Pio Marmaï & Vimala Pons. Ils viennent pour le film « La Vénus électrique », en salle le 12 mai.

Synopsis du film : Paris, 1928. Antoine Balestro, peintre en pleine ascension, est incapable de créer depuis la disparition de son épouse, au grand désespoir de son galeriste Armand. Un soir, sous l’emprise de l’alcool, il tente de renouer avec elle en faisant appel à une voyante.



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Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 5 mai 2026 à 19h25 sur TMC.