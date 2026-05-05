« L’île de la tentation » : Cory aurait été condamnée à 5 ans de prison !

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Selon de nouvelles révélations du blogueur Aqababe, Cory, ancienne candidate de « L’île de la tentation », aurait été condamnée ce mardi à cinq ans de prison au Maroc dans une affaire de trafic de stupéfiants.


« L'île de la tentation » : Cory aurait été condamnée à 5 ans de prison !
Capture W9


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Connue pour sa participation à l’émission l’an dernier aux côtés de son compagnon de l’époque, Julian, la jeune femme ferait face à une lourde peine. Sur son compte Instagram, Aqababe affirme :

« D’après mes nouvelles infos du jour, Cory et sa copine Maya auraient été condamnées à 5 ans de prison aujourd’hui et le mec avec eux qui avait un faux passeport il aurait pris 8 ans. Ils sont enfermés au Maroc à la prison de Marrakech plus précisément ».

Ces informations interviennent alors que l’affaire suscite déjà de nombreuses réactions depuis plusieurs semaines. Le mois dernier, Maxime, le petit ami actuel de Cory, avait pris la parole pour défendre la jeune femme. Il démentait fermement les rumeurs selon lesquelles elle aurait été arrêtée en possession de drogue.

« Cory n’a pas été arrêtée avec de la drogue, puisqu’elle n’avait pas de drogue sur elle-même, ni même dans la valise qui était enregistrée à son nom », avait-il déclaré auprès de Sam Zirah.


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Il avait également donné des nouvelles de son état d’esprit, assurant qu’elle « arrive à rester solide et à garder la tête sur les épaules », alors qu’elle était déjà détenue dans l’attente de son jugement.

À ce stade, ces nouvelles informations n’ont pas été confirmées officiellement par les autorités marocaines. L’affaire reste donc à suivre dans les prochains jours.

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