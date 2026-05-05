The Power du 5 mai 2026 : Enzo complice, Jonathan va faire un gros coup ! (résumé, spoiler + replay épisode 35)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 35 du mardi 5 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 35 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs sur le jeu alors que Laura a accepté de faire confiance à Jonathan en pipant le jeu.











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Julien fait exploser le ballon d’Enzo et craint de s’être mis en danger. Mais le jeu est perdu, pas d’indice sur le Power Player !

Jonathan parle avec Laura, il veut tendre un piège à quelqu’un pour protéger le Power Player. Et beaucoup les observent entrain de parler et se posent des questions…

L’alarme retentit dans la maison. Julien a peur que Kaos annonce l’ouverture de la salle du vol du pouvoir ! Mais en réalité, Kaos a préparé un nouveau jeu : le « gobe la saucisse ». Un défi déjanté avec à la clé, un indice sur le Power Player. Et ils seront 2 à aller voir l’indice.



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Place au jeu, les joueurs sont divisés en 2 équipes et il y aura un gagnant dans chaque équipe. Julien remporte le jeu, tout comme Enzo ! Ils vont donc tous les deux découvrir l’indice : « le Power Player a un ou plusieurs N dans son prénom ». Enzo est convaincu que c’est Julien et il le dit devant lui ! Julien flippe et ne se défend pas ! Enzo lui demande si c’est lui, Julien hésite à avouer pour qu’il le protège… Il lui dit et se met à pleurer. Enzo assure qu’il ne lui prendra pas le pouvoir et lui dit qu’il est un super Power Player. Il veut le protéger et lui promet qu’il est fiable.

Quand ils reviennent, Enzo et Julien donnent donc un mauvais indice aux autres : le Power Player a 30 ans ou moins ! Julien est écarté des suspects, tout fonctionne comme ils le voulaient.

SPOILER Jonathan va faire un gros coup

Dans l’épisode de demain, les joueurs tombent dans le panneau du faux indice et Jonathan va en profiter ! Alors qu’il est seul avec Laura, il entend du bruit et comprend qu’ils sont espionnés. Beverly et Manon écoutent leur conversation, Jonathan les piège en faisant croire que Laura est Power Player. Et ça marche, elles sont convaincues d’avoir démasqué Laura !

The Power, le replay du 5 mai

Si vous avez manqué l’épisode 35 ce mardi 5 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 6 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 36.