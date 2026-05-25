Un Si Grand Soleil Spoiler : Atlan en prison, Claudine et Clément poursuivis ? Réponse ! (épisode du 28 mai)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1932 du 28 mai 2026 – C’était le meurtre de trop pour Raphaël Atlan, qui va être envoyé en prison dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ».











Publicité





Après qu’il ait été arrêté et qu’il soit passé aux aveux, Raphaël Atlan se retrouve face à la juge Alphand. Elle lui annonce qu’il est mis en examen pour assassinat avec préméditation, reselle de cadavre et subordination de témoin. Elle demande son placement en détention provisoire en attendant son procès. Elle précise qu’il ne sera pas jugé pour Maude car un non-lieu a déjà été prononcé. Atlan reste dans le déni en parlant de son suicide…

De son côté, Claudine est là pour la sortie de Jérémy de prison. Il est soulagé mais s’en veut de ne pas être restée avec Isaure ce soir là. Claudine pense que dans tous les cas, Atlan l’aurait tuée car c’était prémédité. Elle ajoute qu’il ne pourra plus faire de victimes et il va payer très cher pour ce qu’il a fait.

Cécile informe Clément que lui et Claudine ne seront finalement pas poursuivis. Mais elle précise qu’elle aurait préféré qu’il dise la vérité plus tôt… Quant à Claudine, elle donne rendez-vous à Sabine pour lui dire tout la vérité sur Atlan. Et Becker fait un pas vers son ex-femme : il l’invite le lendemain pour un dîner en famille avec Sabine et Jérémy. Claudine est touchée et Janet se dit fière de Clément.



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Boris face à la vérité, Muriel inquiète, les résumés jusqu’au 5 juin 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici