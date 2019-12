ANNONCES





« 50’Inside l’actu » du 4 janvier 2020. Samedi soir, et comme chaque semaine, Nikos Aliagas nous donne rendez-vous dès 17h50 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside le Mag ». Rendez-vous aussi sur MYTF1 pour les vidéos, les replay et autres bonus exclusifs !



Et comme tous les samedis désormais Nikos aura le plaisir d’accueillir un invité sur son plateau. Et pour ce premier numéro de l’an 2020, c’est José Garcia qui sera présent sur le plateau du célèbre magazine de la chaîne.

« 50’Inside l’actu » du 4 janvier 2020 : José Garcia invité de Nikos Aliagas

Comédien incontournable du cinéma français, José Garcia sera, du 14 au 19 janvier, pour la première fois, Président du Jury de la 23è édition du Festival International de Comédie de l’Alpe d’Huez.



Pour l’accompagner dans cette nouvelle mission, José Garcia s’est entouré des comédiennes Sabrina Ouazani, Chloé Jouannet, du réalisateur Nicolas Benamou et de l’artiste de scène électro internationale Bob Sinclar.

Lors du Festival International de Comédie de l’Alpe d’Huez sera également présenté « In the bottle », documentaire de Favio Vinson auquel participe José Garcia avec Thierry Barré et Joël Dupuch. Un voyage initiatique inspiré des trois passions de Thierry Barré pour la sculpture, le vin et Don Quichotte.

Pour en savoir un peu plus, rendez-vous ce samedi 4 janvier 2020 dès 17h50 sur TF1.

