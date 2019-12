« The Voice » saison 9 : ça démarre le 18 janvier 2020 sur TF1

ANNONCES





« The Voice » saison 9 s’annonce enfin ! Vous l’attendiez ? La voici enfin ! TF1 a officialisé aujourd’hui la date du lancement de la saison 9 de son célèbre télé-crochet « The Voice : la plus belle voix ». Début des « hostilités » le samedi 18 janvier 2020 dès 21h05 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



Retour aux fondamentaux pour «The Voice 2020» : honneur aux grandes voix, aux prestations de haut vol, aux talents hors normes âgés de 16 à 76 ans. Cette saison, place à une émotion encore plus intense pour les familles des talents, installées juste à côté de la scène durant les auditions à l’aveugle. Les lives seront quant à eux diffusés depuis une grande salle de spectacle parisienne. Enfin, les quatre finalistes seront choisis exclusivement par le public.

Et cela débutera bien sûr par les fameuses auditions à l’aveugle, l’un des moments préférés des fidèles de l’émission si l’on en juge les audiences des saisons précédentes.



Une saison pas comme les autres, et pour cause. Des nouveautés, une simplification du déroulé des épreuves et surtout un renouvellement complet des 4 coachs…

« The Voice » saison 9 : 4 nouveaux coachs

Un renouvellement qui va d’abord passer par un quatuor de coachs inéditsSeront ainsi assis dans les célèbres fauteuils rouges : Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

LARA FABIAN

Une carrière internationale et 20 millions de disques vendus dans le monde, de nombreux tubes à son actif (J’y crois encore, La différence, Immortelle, Tout, Je t’aime, Ma vie dans la tienne…), Lara Fabian est un emblème de la chanson francophone et une des plus grandes voix au monde. On se souvient de ces duos avec Maurane ou Johnny Hallyday au Stade de France. Cette auteure, compositeur et interprète possède une voix en or, puissante avec une tessiture rare de 4 octaves et une technique vocale exceptionnelle. Alors qu’elle se lance dans une grande tournée internationale pour fêter ses 50 ans, le 50 world tour qui l’emmènera dans plus de 15 pays, Lara Fabian nous fait l‘honneur de devenir coach de The Voice en France. Un concours qu’elle connait bien car elle a été coach pendant 2 ans dans « La Voix », la version québécoise de The Voice, dont elle a remporté la dernière édition avec sa finaliste. Une coach passionnée, à la fois généreuse, bienveillante, empathique et qui connait bien son sujet ! Lara Fabian, experte en grandes voix, sera une concurrente redoutable pour ses camarades de jeux.

AMEL BENT

Après deux saisons exceptionnelles en tant que coach chez les kids, Amel Bent, une de nos plus belles voix française multi-récompensée, (Ma Philosophie, Où je vais, Tu n’es plus là, Le droit à l’erreur, Ne retiens pas tes larmes…) fait son entrée dans la cour des grands. En 15 ans de carrière cette figure de la « soul à la française » a travaillé avec les plus grands artistes comme Charles Aznavour, Diams mais aussi avec la nouvelle génération, de Soprano à Slimane. Coach attentionnée, émotive, toujours franche et très compétitrice, Amel Bent est surtout très sensible aux grandes voix. Elle va être servie.

MARC LAVOINE

Marc Lavoine, il incarne le chic à la française et entretient une belle histoire d’amour avec le public français depuis plus de 30 ans. Auteur, interprète, Marc Lavoine est certainement l’une des plus belles plumes de la chanson française, un amoureux des mots qui compte de nombreux tubes incontournables à son actif Elle a les yeux revolver, Le parking des anges, Paris, Bascule avec moi, Chère amie, Toi mon amour, C’est ça la France, Qu’est-ce que t’es belle, J’ai tout oublié, Je ne veux qu’elle … Artiste aux multiples talents, Marc Lavoine mène avec succès une triple carrière de chanteur, écrivain (l’homme qui ment) et acteur (il compte près de 30 films à son palmarès). Intelligent, sensible, plein d’humour, ce crooner à la voix si singulière possède toutes les qualités pour devenir un grand coach de The Voice. Son arrivée avait été évoquée il y a quelques semaines à peine.

PASCAL OBISPO

Un des plus grands auteurs-compositeurs et interprètes de la chanson française, un « hit maker » au palmarès exceptionnel, près de 5 millions d’albums vendus, 50 tubes à son actif pour lui ou pour les autres (Fan, Lucie, Millésime, Mourir demain, Tomber pour elle, L’Important c’est d’aimer, Les meilleurs ennemis du monde) Pascal Obispo fait son grand retour sur le plateau de The Voice. Musicien hors-pair, coach investi, très proche de ses talents, à la fois passionné, compétiteur et joueur, il avait marqué de son empreinte la saison 7 de The Voice. Fort d’une tournée triomphale à travers toute la France où il déploie sur scène toute son énergie, il revient en grande forme avec la ferme intention de gagner.



Parmi les nouveautés de la saison

Pour mémoire cette saison 9 sera synonyme de retour aux fondamentaux avec un mode de fonctionnement plus simple et donc plus clair. Elle comportera moins de primes et verra la disparition d’une règle qui avait pourtant permis à certains de continuer l’aventure, Le vol de talent !

Parmi les autres nouveautés, l’obligation pour les coachs de se justifier en cas de non sélection d’un talent lors des auditions à l’aveugle.

Quant aux primes, qui seront donc moins nombreux, ils se dérouleront désormais dans une célèbre salle de concert parisienne et non plus à la Plaine Saint-Denis.

Enfin, et c’est important de le préciser, les finalistes seront choisis uniquement par les téléspectateurs. En clair des coachs pourraient bien se retrouver sans talent lors de la finale.

Le retour aux grandes voix puissantes et à la variété française

Place à la sincérité, la spontanéité et l’authenticité avec le retour aux grandes voix et à la variété française. Sur 20 000 voix castées, seulement 110 ont été sélectionnées pour se confronter aux coachs.

Cette nouvelle saison promet un casting d’une grande diversité avec des talents venus des 4 coins de la France et du monde : des Mongols, des Kanaks, des talents de Wallis-et-Futuna, du Maghreb, du Canada, du Mali mais aussi un Écossais ou une Irlandaise.

Certains sont des artistes en puissance qui n’ont pas conscience de leur talent ou qui ont du mal à réaliser qu’ils vont participer à l’aventure « THE VOICE » ! De belles rencontres avec les coachs et des moments d’émotion intenses sont à prévoir notamment avec une vendeuse de nougat à Strasbourg, un ouvrier dans une usine de conditionnement alimentaire dans le Sud, mais aussi un banquier, un retraité ou encore un professeur de sport.

Une mécanique simplifiée

Comme ce fut le cas lors des 5 premières saisons, les coachs vont de nouveau se retourner et échanger avec tous les talents, même ceux non retenus. En effet, ils devront justifier leur choix, ce qui va les encourager à se responsabiliser auprès des talents.

Pour THE VOICE 2020, la compétition sera plus rude, les coachs devront vraiment faire les bons choix et batailler ferme pour récupérer les meilleurs talents dans leur équipe puisque chacune sera composée de seulement 14 Talents.

A l’issue des Auditions à l’aveugle, les équipes ne pourront plus évoluer parce qu’aucun vol de talent ne sera possible par la suite ni aux Battles ni pendant les KO. Il n’y aura plus de seconde chance ! Les talents devront ainsi donner le meilleur d’eux-mêmes à chacun de leur passage pour espérer continuer l’aventure et atteindre les Lives !

Enfin, les émissions en direct vont prendre une toute nouvelle dimension dans une grande salle de concert avec une formule XXL. Les demi-finalistes se produiront tels de grands artistes sur scène, au plus près de leur public. De plus, pour la toute première fois, à l’issue de la demi-finale, seuls les téléspectateurs désigneront les 4 finalistes, et le soir de la grande finale, ils éliront le grand gagnant de l’édition 2020. Rien ne garantit de retrouver un talent de chaque équipe… Pour les coachs, il faudra impérativement dénicher les meilleurs talents possible et s’investir pleinement dans leur coaching, afin de s’assurer une place en finale !

Une nouvelle « Family Room »

Pour la première fois, la « Family Room » se situe juste en sortie de scène, à quelques mètres des fauteuils des coachs. C’est à cet endroit que Nikos Aliagas et les familles des talents se retrouveront, au plus proche de la scène. Cette proximité permettra à Nikos Aliagas d’obtenir des réactions à chaud pour plus de moments authentiques !

THE VOICE 2020 sera plus que jamais le théâtre des émotions, des surprises et de la découverte des grandes stars de demain !

Alors êtes-vous prêts pour cette saison inédit de « The Voice » ? Nous, on est déjà au taquet.

