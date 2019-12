Un si grand soleil : Elisabeth présente Hugues, Johanna coincée, ce qui vous attend mardi 24 décembre (épisode n°347)

ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – La semaine commence à peine et vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend demain dans « Un si grand soleil ». Pour le réveillon de Noël, l’épisode 347 du mardi 24 décembre vous réserve bien des surprises !

En effet, alors que ça fait seulement quelques jours qu’ils sont ensemble, Elisabeth va déjà décider de présenter Hugues à sa famille à la fin du réveillon !



ANNONCES





Julien, Alice et les enfants sont sous le choc alors que le réveillon n’était pas des plus joyeux… Elisabeth les a plantés au dernier moment, ils n’ont pas trouvé de volaille de fêtes et se sont résignés à faire un barbecue. Et pour couronner le tout, Alice n’a pas eu le temps d’acheter des cadeaux ! Manon et Arthur sont déçus…

A la coloc, le réveillon est plus joyeux. Tous trinquent et Gary révèle à Davia que son frère, Alex, a craqué sur une bénévole de l’association… Mais Gary a gaffé en confiant à Virginie qu’Alex est flic. Va-t-il faire rater son enquête ?



ANNONCES





De son côté, après sa rupture avec Hugues et alors que Camille est avec Manu, Laetitia passe le réveillon de Noël toute seule. Quant à Johanna, elle vient avec Guilhem passer un moment avec Christophe dans sa chambre d’hôpital. Elle doit trouver un prétexte pour ne pas passer Noël avec son oncle et pour cause, Gimenez la force encore une fois à aller en Suisse pour récupérer une nouvelle somme d’argent ! De l’argent qui sert à Nathalie, qui a repris les trafics de son mari…

4.91 / 5 ( 11 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES