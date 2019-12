Ce soir « La chanson française fête le 31 » sur France 2 (programme et invités)

ANNONCES





« La chanson française fête le 31 » au programme télé de ce mardi 31 décembre 2019. Un réveillon du 31 sans Patrick Sébastien n’est plus vraiment un réveillon vous diront certains. Ce soir, France 2 prend un risque énorme en remplaçant le roi du divertissement par un trio 100% féminin qui va devoir faire ses preuves : Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Sophie Davant !



Nos 3 animatrices vous invitent pour un moment unique, dans un cadre exceptionnel : le Dôme du Cirque de Paname.

« La chanson française fête le 31 » : programme et invités

Au programme, les plus belles chansons de l’année, des duos inédits et les plus grands tubes des années 60, 70, 80, 90 avec DADJU, CHRISTOPHE MAE, JULIEN CLERC, SOPRANO, ENRICO MACIAS, KENDJI, CLAUDIO CAPEO, SYLVIE VARTAN, JEAN BAPTISTE GUEGAN, VITAA ET SLIMANE, CLARA LUCIANI, ALAIN SOUCHON, CARLA, MAELLE, LES FRANGINES, SHYM, KIDS UNITED, GAROU, DANY BRILLANT, K.MARO, LARUSSO, EMILE ET IMAGE, ERZA MUQOLI, et bien d’autres…

Du grand spectacle à l’honneur avec les plus beaux tableaux de la troupe du CIRQUE DE PANAME, le PARADIS LATIN, le MOULIN ROUGE, et l’OPERA LOCOS.



À propos

LA CHANSON FRANÇAISE FETE LE 31, une émission pour petits et grands, tournée dans un cadre exceptionnel, le Dôme du Cirque de Paname : 22m de hauteur, de la voltige aérienne, des effets spéciaux mêlant feu et eau, 2500 personnes dans le public, 200 techniciens, 50 danseurs, 30 chanteurs, un orchestre live et un décompte du passage en 2020 comme vous ne l’avez jamais vu sous un rideau d’eau en 3D !

« La chanson française fête le 31 » c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 mais aussi en streaming vidéo sur France.TV. Rendez-vous pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe du spectacle et de la fête !

Quelle audience pour cette première soirée du 31 sans Patrick Sébastien ?

France 2 prend des risques mais seront-ils payants ? La chaîne a t-elle fait le bon choix ? La réponse on ne l’aura que le 1er janvier 2020…

En attendant on sait que France 2 est à la peine le samedi depuis que Patrick Sébastien n’est plus aux commandes. Mais qu’en sera t-il pour cette ultime soirée de 2019 ? L’an dernier, avec son grand cabaret du 31, l’animateur et humoriste avait permis à la chaîne de s’imposer une nouvelle fois avec 3.78 millions de fidèles et 27.1% de part de marché.

Audiences prime 31 décembre 2018 : « Le grand cabaret sur son 31 » leader (France 2) devant « Le grand bêtisier sur 31 » (TF1) https://t.co/MMXIkMG3fg #TéléMédias #audiencestv #France2 #TF1 pic.twitter.com/we3NHMuisl — Stars Actu (@starsactu) January 1, 2019

