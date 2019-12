Ce soir sur M6 « Les artistes remontent le temps » : les invités du 31 décembre 2019

ANNONCES





« Les artistes remontent le temps » c’est ce soir, mardi 31 décembre 2019, dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming sur 6Play. Julia Vignali vous invite à faire un incroyable voyage dans le temps dans cette émission musicale exceptionnelle.



Dans ce deuxième numéro des « Artistes remontent le temps », Julia Vignali reçoit les humoristes et comédiens de La Bande à Fifi qui ont choisi de voyager dans une décennie culte : les années 80 !

« Les artistes remontent le temps » : les invités du 31 décembre 2019

Jenifer, Amel Bent, Jarry, Dave et Élodie Frégé seront leurs invités musicaux. Dans une maison redorée comme à l’époque et tous relookés à la mode des 80’s, entre images d’archives, fous rires et nostalgie, ils s’arrêteront chacun sur une chanson pour livrer leur version très personnelle et nous raconterons l’histoire qui les lie à ce tube culte de l’époque.

Vidéo

Voilà le teaser vidéo de cette soirée un peu folle qui vous attend ce soir sur M6.



Pour fêter la nouvelle année, la bande à Fifi et ses invités vont remonter le temps direction les années 80 🕺🏼💃🏼#LARLT, demain à 21:15 pic.twitter.com/zfRtqMBe3l — M6 (@M6) December 30, 2019

Cette soirée musicale d’un nouveau genre vous emmène dans la folle décennie des années 80 où tout était permis ; une époque qui a inventé le fluo, le bling-bling et la pop, où les artistes n’avaient pas de limites… Attention décollage !

