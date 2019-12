Réveillon du 31 décembre 2019 sur TF1 : « Le grand bêtisier du 31 » et « Toute la musique qu’on aime »

ANNONCES





Réveillon du 31 décembre 2019 sur TF1. Ce soir vous allez probablement être entouré de votre famille et/ou de vos proches pour fêter la nouvelle année. Si tel n’est pas le cas, sachez que TF1 ne manquera pas de vous divertir. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne, ou en replay et streaming sur MYTF1, pour cette ultime soirée de l’année….



ANNONCES





Réveillon du 31 décembre 2019 sur TF1 : demandez le programme

Et elle débutera dès 21h05 par « Le grand bêtisier du 31 ». Cette année il sera animé par Karine Ferri et Christophe Beaugrand. Au programme les plus beaux fous rires de l’année, le meilleur des jeux télés, les scènes coupées de vos séries préférées, les extraits les plus drôles des invités, des séquences culte et quelques surprises.

>>> Programme et liste des invités en suivant ce lien…



ANNONCES





Autre rendez-vous incontournable « Toute la musique qu’on aime ». Dès 23h30, Nikos Aliagas prendra le relais pour une nouvelle édition de cette émission qui nous propose de revivre les meilleurs moments de variété à la télévision.



ANNONCES





Et c’est donc en compagnie de Nikos que vous passerez de 2019 à 2020… Prêt pour le décompte final ?

>>> Liste des invités en suivant ce lien.

Le Réveillon du 31 décembre 2019 sur TF1 c’est ce soir à partir de 21h05. Et même si vous avez opté pour une toute autre soirée, laissez-nous vous souhaiter une très belle fin d’année…

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES