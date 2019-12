Ce soir sur M6 « Le voyage d’Arlo » (vidéo)

ANNONCES





« Le voyage d’Arlo » est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur M6. Cette année les chaînes ont mis les petits plats dans les grands. Soirée de Noël ou pas, deux films inédits sont proposés en ce réveillon 2019. D’un côté « Boule et Bill 2 » sur TF1, de l’autre « Le voyage d’Arlo » sur M6.



« Le voyage d’Arlo » : l’histoire

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l’extinction des dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, va faire la rencontre d’un étonnant compagnon qu’il va prendre sous son aile : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.

Le saviez-vous ?

🦕 En plus d’une riche équipe d’artistes, des experts de l’anatomie des dinosaures à la psychologie enfantine ont étés consultés pour créer ces personnages hauts en couleur.

🦕 Installé chez Pixar depuis 15 ans, Peter Sohn signe ici sa première réalisation, ce long-métrage est le 134e des studios Disney. Il prête également sa voix au personnage du Collectionneur dans la version originale du film et a collaboré sur d’autres projets Pixar tels que “Ratatouille”, “WALL-E”, “LàHaut”, “Les Indestructibles”…



🦕 Les cinéastes ont retranscrit les lieux qu’ils ont parcourus lors de leurs recherches dans le NordOuest américain : la Jackson Valley, les Tetons, les geysers et les cascades de Yellowstone, les prairies du Montana et les mesas du Désert rouge dans le Wyoming.

🦕 Pour créer et animer les images des séquences impliquant la rivière, l’équipe du film a effectué un périple en rafting dans les rapides tumultueux de la Snake River dans le Wyoming.

Bande-annonce vidéo

Et on termine comme souvent par la bande-annonce officielle

Partez en voyage avec Arlo ce soir sur M6 ou en streaming via la fonction direct de 6Play. Par avance, une belle soirée de Noël à toutes et tous.

