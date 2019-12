ANNONCES





Une saison 3 de « Balthazar » ? C’est la question qui vous taraude probablement alors que TF1 diffuse ce soir le final de la saison 2. Et vous ne serez pas surpris d’apprendre que le plus déjanté de nos médecins légistes sera bien de retour pour une 3ème saison inédite.



Il faut dire que le duo Tomer Sisley / Hélène de Fougerolles fonctionne à merveille ! A chaque diffusion les chiffres d’audience s’envolent, battent des records et affolent même les compteurs des visionnages en replay.



#Audiences @TF1 J+7

soirée 05 12 19#Balthazar toujours en très grande forme à J+7 📈 jusqu'à + 900 000 tvsp en replay (2ème épisode de la soirée) et en moyenne +800 000 tvsp ✅7.4 millions de téléspectateurs (1er ép)

📌31% pda Frda-50 (moy)

📌30% pda 15-24a (moy) pic.twitter.com/GY51AQfpjM — TF1 Pro (@TF1Pro) December 13, 2019

Mais ne croyez pas que la chaîne ait attendu d’avoir ces chiffres pour commander une nouvelle saison. L’affaire était déjà pliée avant même que la chaîne ne diffuse la saison 2. Pour mémoire cette dernière a été lancée le jeudi 21 novembre dernier.

La saison 3 de « Balthazar » : Tomer Sisley l’a confirmé

Au matin du 21 novembre, et alors que la saison 2 n’était lancée que le soir sur TF1, c’est Tomer Sisley en personne qui l’annonçait lors d’une interview accordée à France Inter. Et de préciser que le tournage de la saison 3 devait débuter au début de l’année 2020 et plus précisément au mois de janvier.

Une semaine plus tard, et après le carton d’audience des deux premiers épisodes de la saison 2, la nouvelle était officialisée par le magazine Télé-Loisirs.

Quelle date de diffusion pour cette saison 3

Pour l’instant, on ne connaît bien sûr pas la date de diffusion de cette saison 3 mais il semble évident que la chaîne optera pour un lancement dans le courant de l’automne 2020.

