Ce soir sur France 3 « La malédiction de Provins » avec Thierry Neuvic et Anne Caillon (vidéo)

« La malédiction de Provins » est au programme TV de ce samedi 21 décembre 2019. Retrouvez Thierry Neuvic et Anne Caillon en duo pour un polar aux couleurs médiévales. Un unitaire à suivre dès 21h05 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV



« La malédiction de Provins » en quelques lignes

Renan Thomas met en scène le nouveau spectacle des Remparts, l’une des plus grosses attractions touristiques de la fameuse cité médiévale ! Mais, en pleine représentation, le metteur en scène est poignardé par une véritable dague médiévale. S’il n’est pas mortellement touché, l’assassin, lui, a pris la fuite… Le capitaine Patrick Robin débarque sur la scène de crime et tombe nez à nez avec Karine Demarle, capitaine au 36, mais aussi son ex-femme. Ils vont devoir faire équipe le temps de résoudre cette affaire. Une collaboration qui ravive les souvenirs et les sentiments…

Casting complet

Thierry NEUVIC (PATRICK ROBIN)

Anne CAILLON (KARINE DEMARLE)

Gil ALMA (GRÉGOIRE)

Stéphan GUÉRIN-TILLIÉ (RENAN THOMAS)

Julie-Anne ROTH (CHLOÉ MEDARD)

Grégoire OESTERMANN (MARTIN DESMARAIS)

Écrit par Lorène DELANNOY, Yann Le GAL et Pierre LACAN

Réalisé par Olivier DORAN



Vidéo

Et on termine comme toujours par le teaser vidéo de votre téléfilm…

🔍 Un polar aux couleurs médiévales… « La malédiction de Provins » avec Thierry Neuvic et Anne Caillon, c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/b2czTkkIlo — France 3 (@France3tv) December 20, 2019

Quelle audience pour « La Malédiction de Provins » ?

Faut-il s’attendre à un nouveau succès d’audience pour France 3 avec « La malédiction de Provins » ? Depuis plusieurs années déjà, la chaîne a pris l’habitude de s’adjuger la première place des audiences le samedi soir. Qu’en sera t-il ce soir face au « 12 coups de Noël » de TF1 et au lancement de « Boyard Land » sur France 2 ?

