Ce soir sur TF1, passez le réveillon de Noël avec « Boule et Bill 2 » (VIDEO)

ANNONCES





Boule et Bill 2 au programme TV du mardi 24 décembre 2019 – C’est le réveil de Noël et vous allez sûrement le passer en famille, comme beaucoup de français. Mais peut être aurez-vous envie de le passer tranquillement devant la télé et pour l’occasion, c’est un film inédit que TF1 vous propose dès 21h05, « Boule et Bill 2 ».

Sorti en en salles en avril 2017, le film avec Franck Dubosc, Mathilde Seigner et Charlie Langendries avait conquis plus de 487.000 spectateurs en salles.



ANNONCES





Il s’agit ce soir de sa première diffusion en clair.

Synopsis du film Boule et Bill 2

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour la famille de Boule ! Bill a désormais parfaitement trouvé sa place de « toutou » au sein du foyer familial, Boule est un élève modèle, sa maman continue de donner des cours de piano et son papa est un dessinateur renommé. La paisible existence de ce petit monde est mise à mal lorsque Diane Dufossoir, la nouvelle éditrice du père de Boule, critique son travail. Cette dernière trouve ses histoires trop positives et joyeuses et lui met un ultimatum : il doit fournir de nouvelles planches avec du drame et des intrigues plus tristes d’ici le salon de la B.D. qui a lieu deux mois plus tard. Toute la famille de Boule se met alors en tête d’être imaginative !



ANNONCES





VIDEO bande-annonce de Boule et Bill 2

5 / 5 ( 21 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES