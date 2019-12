Demain nous appartient spoiler : Aurore menace Samuel ! (VIDEO)

ANNONCES





Les soupçons et l’enquête menée par Leïla ces derniers temps vont avoir de graves répercutions sur la famille Daunier dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Samuel va à son tour apprendre la vérité, il va avoir envie de faire connaissance avec Sofia, sa fille dont Aurore l’a privé toutes ces années…

Mais Aurore ne va reculer devant rien pour que Sofia n’apprenne pas la vérité, quitte à aller menacer Samuel de mort !



Aurore rend visite à Samuel à l’hôpital. Et on peut dire qu’elle n’est pas tendre alors qu’elle craint qu’il dévoile son immense secret à Sofia. Aurore le menace pour qu’il se taise… Mais Samuel aimerait connaitre sa fille, il affirme avoir changé et vouloir créér une relation avec elle. Aurore l’envoie balader et lui balance qu’à l’époque il n’aurait jamais voulu ce bébé et lui aurait demandé d’avorter…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Aurore vient menacer Samuel

